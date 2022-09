LOSC Mercato : Une recrue déjà condamnée au banc à Lille

Publié par Jules le 19 septembre 2022 à 21:43

LOSC : Alors que Lille est un peu à la peine en championnat, un joueur arrivé cet été fait déjà les frais de la fragilité lilloise en ce début de saison.

LOSC : Alexsandro sur le banc pour de bon ?

Arrivé cet été à Lille en provenance de Chaves, au Portugal, contre 2 millions d'euros pour pallier le départ de Sven Botman à Newcastle, Alexsandro avait débuté la saison en tant que titulaire avant de devenir remplaçant. En effet, le défenseur brésilien n'a plus foulé la pelouse avec le LOSC depuis les 21 août et l'humiliation subie face au Paris Saint-Germain à domicile, 7 buts à 1.

Depuis, Paulo Fonseca a décidé de faire bouger les choses en défense centrale, pour pallier les problèmes défensifs de son équipe, qui n'a toujours pas validé le moindre clean sheet depuis le lancement de la saison. Quand on regarde de plus près, Alexsandro est la principale victime de ce chamboulement de la hiérarchie. D'après le Républicain Sportif, le coach du LOSC s'est agacé de la lenteur de la charnière Fonte-Alexsandro, et a préféré installer un joueur pouvant couvrir la profondeur, aux dépens du Brésilien.

LOSC : Djalo et Yoro, les grands gagnants de ce changement

Bien qu'il était déjà titulaire au poste d'arrière gauche au début de saison, Tiago Djalo a pu profiter du déclassement d'Alexsandro pour retrouver son poste d'origine, en défense centrale. Plus rapide, le Portugais a été titularisé à chaque fois au sein de la charnière du LOSC, depuis la défaite contre le PSG. Une occasion pour lui de se mettre en valeur en jouant à un poste qu'il connaît mieux.

Néanmoins, avec la suspension de Tiago Djalo face au Toulouse FC, pour accumulation de cartons jaunes, un jeune joueur pourrait bien avoir bousculé la hiérarchie. En effet, Leny Yoro a fait bonne impression samedi pour sa première titularisation avec le LOSC, son club formateur. Malgré une erreur qui débouche sur le but toulousain, le défenseur de 16 ans a marqué des points, notamment auprès de Paulo Fonseca qui a loué, en conférence de presse, le "match solide" de son jeune joueur.