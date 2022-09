Chelsea Mercato : Un premier gros coup pour la nouvelle direction ?

Publié par Jules le 19 septembre 2022 à 23:43

Chelsea Mercato : Alors que les Blues connaissent des difficultés en ce début de saison, les nouveaux propriétaires pourraient tenter un gros coup.

Chelsea Mercato : Un grand attaquant dans le viseur

Chelsea lance les grandes manoeuvres. Alors que Thomas Tuchel a récemment été remercié et que les Blues devraient bientôt accueillir un nouveau directeur sportif, le club londonien risque de vouloir investir sur le marché des transferts, notamment sur le front de l'attaque. En effet, avec les départs de Timo Werner et de Romelu Lukaku, l'écurie anglaise se retrouve un peu démunie au poste d'attaquant.

Les dirigeants devraient attendre le nouveau directeur sportif avant de prendre de décision, mais l'arrivée d'un buteur à Stamford Bridge n'est clairement pas exclue, d'autant que Chelsea dispose seulement de la 10e attaque de Premier League, insuffisant pour imaginer jouer les premiers rôles cette saison. Pour résoudre ce problème, plusieurs pistes sont évoquées.

Chelsea Mercato : Harry Kane à Chelsea, c'est possible ?

D'après le Daily Express, le staff des Blues aurait coché le nom d'Harry Kane pour le prochain mercato. Pas surprenant était donné le niveau du joueur, mais plus surprenant quand on sait la somme qu'il faudra débourser. En effet, Tottenham n'est pas du genre à brader ses joueurs, d'autant plus pour les vendre à un autre club londonien qui joue le haut de tableau.

Il faudra également voir ce qu'en pense le principal intéressé. Après avoir passé toute sa carrière chez les Spurs, il est difficile d'imaginer Harry Kane revêtir le maillot de Chelsea. Pour tenter de convaincre Tottenham, les Blues pourraient proposer un échange avec Romelu Lukaku, dès que le Belge reviendra de son prêt à l'Inter Milan. Attention a la concurrence sur ce dossier puisque, d'après les rumeurs, le Bayern Munich garderait un oeil sur Kane, qui ferait un bon remplaçant à Lewandowski.