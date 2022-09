Barça Mercato : Le FC Barcelone fonce sur un talent de l'AS Monaco

Publié par Thomas G. le 20 septembre 2022 à 13:36

Barça Mercato : Toujours en quête de renforts défensifs, le FC Barcelone aurait coché le nom d'une pépite de l'AS Monaco pour le mercato hivernal.

Le FC Barcelone a confirmé son bon début de saison en écartant Elche, 3-0 samedi dernier. Les Blaugranas sont deuxième à deux points du leader le Real Madrid. Le mercato XXL des Catalans cet été a porté ses fruits et le Barça veut continuer son nouveau projet pour retrouver les sommets. Les Catalans auraient coché le nom d’un défenseur de l’AS Monaco.

Selon les informations du journal espagnol Sport, le FC Barcelone est très intéressé par le défenseur brésilien Vanderson. Le latéral de 21 ans est très apprécié par le staff du Barça qui avait tenté de le recruter cet été pour remplacer Sergiño Dest. Le Barça s’était néanmoins heurté au refus des Monégasques qui avaient réclamé 60 millions d’euros pour laisser partir l’espoir auriverde. Le FC Barcelone n’est pas le seul club intéressé par Vanderson, cet été, Manchester United a également tenté sa chance, en vain.

Ces dernières semaines, le Barça garde un œil attentif sur les matchs de l’AS Monaco, les Blaugranas ont ciblé Caio Henrique pour venir renforcer le côté gauche de leur défense. Le FC Barcelone pourrait ainsi faire une offre pour les deux joueurs à l’AS Monaco en janvier. Selon la presse espagnole, cette saison sera la dernière de Vanderson en Principauté et de nombreux clubs devraient être intéressés.

Barça Mercato : Les Blaugranas cherchent toujours des renforts

En parallèle du recrutement de joueurs de renom, le FC Barcelone veut rajeunir l’effectif de Xavi. Dans cette optique, Gerard Piqué, Jordi Alba et Sergio Busquets ne devraient pas être conservés. La cellule de recrutement du Barça s’active en coulisse pour trouver des renforts après la Coupe du Monde.

La priorité sera de renforcer la ligne défensive et le Barça espère pouvoir recruter deux nouveaux défenseurs. Le FC Barcelone aimerait également vendre un joueur avec une grosse valeur marchande lors du mercato hivernal. Frenkie de Jong et Memphis Depay pourraient être sacrifiés pour renflouer les caisses du club et réduire la masse salariale.