Man United Mercato : Le successeur de Cristiano Ronaldo déjà identifié

Publié par Jules le 20 septembre 2022 à 11:48

Man United Mercato : Alors que l'avenir de Cristiano Ronaldo est incertain à Manchester, les Red Devils auraient déjà trouvé son remplaçant.

Man United Mercato : Un attaquant portugais visé pour l'après Ronaldo

Depuis plusieurs mois, l'avenir de Cristiano Ronaldo à Man United s'écrit en pointillés. En effet, la star portugaise a fait des pieds et des mains pour quitter le nord de l'Angleterre cet été pour pouvoir jouer la Ligue des Champions, sans succès, puisque à l'heure actuelle CR7 est toujours à la peine à Old Trafford. Une situation compliquée à gérer pour Erik ten Hag, bien que le coach mancunien a assuré qu'il comptait sur l'international portugais cette saison.

Cependant, Man United doit déjà penser à la suite et se serait déjà renseigné pour un espoir portugais du Benfica Lisbonne, Gonçalo Ramos. Comme le révèle The Sun, les Red Devils seraient très intéressés par le profil de l'attaquant de 21 ans qui réalise un début de saison canon au Portugal. En effet, depuis le début de saison, Ramos a déjà inscrit pas moins de 8 buts et delivré 5 passes décisives en 12 rencontres, toutes compétitions confondues.

Man United Mercato : Les Red Devils devront sortir le chéquier pour Ramos

Toujours selon le média britannique, Man United aurait déjà prévu de passer à l'action dès cet hiver pour attirer l'attaquant des Aigles. Une somme avoisinant 28,5 millions d'euros est évoquée, mais le prix pourrait encore grimper si la concurrence se multiplie pour Gonçalo Ramos. De son côté, Benfica Lisbonne, habitué à bien vendre ses joueurs, pourrait également exiger une somme bien plus élevée pour accepter de se séparer d'un élément essentiel au milieu de la saison.

Absent de la liste de joueurs convoqués pour les prochains matchs de la sélection portugaise, Gonçalo Ramos devra mettre les bouchées doubles dans les prochaines semaines pour espérer s'envoler au Qatar avec son pays. Quoi qu'il en soit, les recruteurs de Man United risquent d'être très attentifs aux futures prestations de la pépite portugaise.