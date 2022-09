Stade Rennais Mercato : Le transfert de Lovro Majer fixé au SRFC !

Publié par Thomas le 20 septembre 2022 à 20:36

Stade Rennais Mercato : Véritable diamant brut du SRFC, Lovro Majer pourrait être vendu contre une très grosse somme à l'issue de la saison.

Stade Rennais Mercato : Lovro Majer pourrait quitter le SRFC

Arrivé sur la pointe des pieds lors de l’été 2021, le Croate Lovro Majer s’est emparé du Roazhon Park en l’espace d’une saison. Sous les ordres de Bruno Genesio, le " nouveau Modric ", comme il est appelé dans son pays, a mis tout le monde d’accord par sa technique et sa vision de jeu hors pair chez les Rouge et Noir. Visé par le PSG et l’Atlético Madrid en fin de mercato estival cette année, le milieu offensif est bien resté à Rennes pour le plus grand bonheur des supporters.

Mais depuis la reprise, le génie de 24 ans a quelque peu perdu de sa superbe. Masqué au visage depuis sa fracture au nez, Lovro Majer peine à confirmer ses performances XXL de la saison passée et ne semble plus aussi indéboulonnable dans le onze de son entraîneur. Jugé comme intouchable par le board du Stade Rennais, l’ancien joueur du Dinamo Zagreb pourrait contre toute attente être vendu par Florian Maurice en fin de saison. Sa baisse de régime couplée au 4-4-2 instauré par le coach, où le joueur est moins mis en avant, auraient notamment poussé la direction à prendre cette décision. Si Majer se sent bien à Rennes et que Bruno Genesio garde toujours confiance en son maître à jouer, Foot Mercato dévoile que le club breton a fixé son prix de vente pour le prochain mercato.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC demande 60 millions d’euros pour Lovro Majer

« C'est bien d'entendre ce genre de choses, car c'est flatteur quand les plus grands clubs veulent t'acheter. Mais je vais rester à Rennes, je suis content ici. Je ne pense pas et je n'ai pas pensé à partir. Je suis vraiment content. Je veux faire encore une bonne saison avec Rennes. Je dois encore progresser, je veux confirmer », indiquait l’international croate en début de saison, scellant ainsi son avenir chez les Rouge et Noir. Plusieurs semaines plus tard, le natif de Zagreb n’est plus aussi sûr que son avenir se dessinera en Bretagne ces prochaines saisons.

D’après le média, Lovro Majer pourrait partir pour la somme de 60 millions d’euros. Un montant colossal certes, mais qui n’effraie pas son prétendant principal, l’Atlético Madrid. L'écurie espagnole serait toujours très chaude à l’idée de recruter le milieu offensif de 24 ans. Après avoir débuté des négociations durant le mois d’août, le club de Diego Simeone aimerait revenir à la charge rapidement.