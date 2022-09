PSG Mercato : Carlos Soler subjugué par son transfert au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 20 septembre 2022 à 22:06

PSG Mercato : Dernière recrue de Luis Campos lors du dernier mercato estival, Carlos Soler est toujours sous l’émotion de son arrivée au Paris SG.

PSG Mercato : Carlos Soler sous le charme du projet du Paris SG

Arrivé dans les dernières heures du mercato estival en provenance de Valence contre un chèque de 22 millions d'euros (bonus compris), Carlos Soler a profité d’une interview avec le quotidien Marca pour évoquer les coulisses de son transfert au Paris Saint-Germain. Après avoir passé toute sa carrière dans son club formateur, le milieu de terrain espagnol a refusé de prolonger son bail, qui expirait en juin 2023, pour s’engager en faveur du PSG. Pour le joueur de 25 ans, c’est une nouvelle expérience enrichissante et bien trop différente de la simplicité de Valence qui s’offre désormais à lui sous les couleurs. Trois semaines après son arrivée, le compatriote de Sergio Ramos se dit déjà impressionné par la dimension de son nouveau club.

« J’ai rencontré des gens extraordinaires, qui m'aident dans tous les domaines. Je suis très content », a confié Carlos Soler, qui assure que « jouer au Parc des Princes avec les supporters, les ultras, c'est magnifique. » Après avoir fait ses débuts contre la Juventus Turin en Ligue des Champions, il reconnaît être « arrivé dans un club immense, leader en Europe, qui aspire à tout gagner. » Pour les cinq qu’il va passer en Ligue 1, le natif de Valence se montre donc très ambitieux avec le club de la capitale.

PSG Mercato : Carlos Soler dévoile sa grande ambition avec le Paris SG

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Carlos Soler avoue s’être engagé avec le Paris Saint-Germain pour glaner des lauriers, lui qui ne compte que deux trophées depuis le début de sa carrière : la Coupe d’Espagne en 2019 et la Coupe d’Europe espoir en 2017. Soler espère donc décrocher la Ligue des Champions aux côtés de génies comme Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

« Je suis venu à Paris pour me battre pour la Ligue des champions. Je suis nouveau ici et je ne sais pas si je dois appeler ça une obsession, mais le PSG est un club qui n'a toujours pas de Ligue des champions et c'est clair qu'il a les joueurs pour lutter (…) C'est d'un très haut niveau », a confié le protégé de Christophe Galtier. Appelé avec la Roja pour les deux prochains matches de la Ligue des Nations, Carlos Soler ne compte pour le moment que 15 minutes de jeu dans les jambes depuis son arrivée au PSG.