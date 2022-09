OM Mercato : Lewandowski valide un énorme départ à Marseille

Publié par Timothée Jean le 21 septembre 2022 à 01:06

OM Mercato : Nouvel attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski a lâché quelques confidences sur le départ d’Arkadiusz Milik à la Juventus.

Auteur d’un excellent début de saison au FC Barcelone, où il comptabilise déjà 11 buts inscrits en 8 rencontres toutes compétitions confondues, Robert Lewandowski (34 ans) profitera de la trêve internationale pour retrouver ses compatriotes en équipe nationale. L'occasion aussi pour le prolifique buteur polonais de discuter mercato avec certains membres de sa sélection. Ce sera notamment le cas avec Arkadiusz Milik.

D’ailleurs, l’ancien attaquant du Bayern Munich révèle avoir conseillé à son compatriote de quitter l’Olympique de Marseille afin de rejoindre la Juventus Turin durant ce mercato estival. « Lors d'une conversation qu'on a eue, je lui ai dit que le maillot de la Juve lui irait bien », a confié Robert Lewandowski en conférence de presse. Un conseil suivi par l’attaquant de l’ OM, qui a décidé de rejoindre la Vieille Dame cet été, sous la forme d’un prêt avec une option d’achat estimée à environ 7 millions d’euros.

OM Mercato : Lewandowski "content" pour Milik

Avec trois buts inscrits en six matchs, Arkadiusz Milik réalise des débuts réussis à la Juventus Turin. Si bien que ses nouveaux dirigeants envisageraient déjà de lever son option d’achat. L’ancien attaquant de Naples pourrait donc être transféré définitivement à la Juve, qui représenterait une belle vente pour Marseille.

D'ailleurs, Robert Lewandowski s’est dit très heureux que son compatriote ait retrouvé des couleurs chez les Bianconeri. « Milik est revenu à la vie. Je suis content que lui et moi soyons en forme. On se connaît depuis longtemps et ça peut nous aider en Pologne », a-t-il indiqué. L’équipe nationale de la Pologne pourra ainsi s’appuyer sur deux attaquants en pleine forme pour ses deux derniers matchs de Ligue des nations face aux Pays-Bas et Pays de Galles, les 22 et 25 septembre prochains.