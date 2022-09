PSG Mercato : Grosse concurrence pour un grand attaquant !

Publié par Thomas G. le 21 septembre 2022 à 09:43





En préparation du prochain mercato, le PSG s'est activé pour un joueur offensif. Le Paris Saint-Germain est cependant confronté à une rude concurrence sur ce grand attaquant.

PSG Mercato : Une cible du Paris SG a la cote

Le Paris Saint-Germain veut être dans la continuité de son mercato estival en recrutant de nouveaux joueurs en janvier. Les dirigeants du PSG pourraient dans cette optique faire une nouvelle tentative pour signer Milan Skriniar. Dans le même temps, Luis Campos souhaite toujours enrôler un nouvel attaquant capable d’être un poids de fixation pour user les défenses adverses. La piste menant à Gonçalo Ramos, le jeune attaquant de Benfica, n’a pas été abandonné.

Le très bon début de saison de l’attaquant portugais n’est pas passé inaperçu. Milan Skriniar vient en effet d’être appelé pour la première fois avec la sélection du Portugal. Selon les informations du Daily Mail, les grands clubs européens commencent à venir aux nouvelles. Newcastle et Manchester United seraient intéressés par son profil. Auteur de 8 buts en 12 matchs cette saison, Gonçalo Ramos a profité du départ de Darwin Nunez à Liverpool pour prendre les clés de l’attaque.

À l’heure actuelle, les Lisboètes ne sont pas disposés à vendre leur pépite. L’un des clubs intéressés pourrait néanmoins passer à l’action et payer sa clause libératoire de 45 millions d’euros pour s’attacher ses services. Le PSG garde également un avantage grâce au prêt de Julian Draxler à Benfica. La bonne relation entretenue par les deux clubs de foot pourrait compter lors des tractations pour le transfert du joueur offensif.

Mercato : Le Paris SG déjà centré sur les transferts

Le mercato hivernal ne sera pas de tout repos pour le Paris Saint-Germain. Cette fenêtre des transferts s’ouvrira quelques semaines après la fin de la Coupe du Monde. Le club de la capitale pourrait recruter l’une des révélations de la compétition ou alors remplacer un joueur blessé. En parallèle, Milan Skriniar sera l’objectif prioritaire de Luis Campos qui souhaite le recruter coûte que coûte après son échec cet été. Le départ de Keylor Navas pourrait également être acté cet hiver pour conforter Gianluigi Donnarumma en tant que numéro 1, bien que la priorité semble un renforcement de l'attaque.

Avec la complicité de plus en plus évidente du duo formé par Neymar et Messi, Kylian Mbappé risque l'isolement à un moment déterminant de la saison. Apporter un nouvel attaquant de poids au sein de l'équipe lui permettrait de créer de nouvelles affinités qui renforceraient la concurrence en interne.