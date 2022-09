Angers SCO-OM : Gros coup dur pour le SCO avant Marseille !

Publié par Enzo Vidy le 21 septembre 2022 à 17:11





Au retour de la trêve internationale, l'Angers SCO accueille l'OM au stade Raymond Kopa. Et une absence majeure a été confirmée du coté du SCO.

Angers SCO-OM : Boufal suspendu pour la réception de Marseille

Joueur le plus décisif de son équipe, Sofiane Boufal ne sera pas de la partie face à l’OM suite à son exclusion dimanche dernier à Nice, pour avoir écopé de deux cartons jaunes. Une bien mauvaise nouvelle pour les Angevins qui vont devoir faire sans leur véritable maître à jouer, déjà auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 7 rencontres disputées, qui a permis à son équipe de remonter la pente avec deux victoires lors des deux dernières rencontres de Ligue 1.

Gérald Baticle va cependant avoir du temps pour composer son équipe sans le meneur de jeu marocain et préparer au mieux ses joueurs afin d’avoir une chance de rivaliser avec les hommes d’Igor Tudor qui n’ont toujours pas perdu le moindre match en Ligue 1 cette saison.

Angers SCO-OM : Des motifs d’espoir pour les Angevins

La suspension de Sofiane Boufal est une absence considérable pour le SCO, mais l’OM aussi va devoir faire sans un homme fort : Nuno Tavares. Compte tenu des récentes performances du latéral portugais en Ligue 1 et du manque de solution pour pallier sa suspension, cela peut considérablement avantager les Angevins au coup d’envoi du match. Autre paramètre à prendre en compte pour Gérald Baticle et ses hommes, l’OM aura un match déjà décisif face au Sporting le mardi suivant la rencontre à Angers. À voir donc si les olympiens n’auront pas la tête ailleurs le jour du match.

L'Angers SCO reste sur une dynamique positive après un début de saison catastrophique. Les victoires contre Montpellier (2-1) et Nice (0-1) ont redonné du baume au cœur à cette équipe du SCO. Dans un stade Raymond Kopa qui sera certainement à guichet fermé, les Angevins auront à cœur de bousculer les Marseillais, et plus si affinités.