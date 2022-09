OM Mercato : Longoria sévèrement critiqué pour sa gestion du club

Publié par Timothée Jean le 21 septembre 2022 à 22:56





Auteur d’une campagne de recrutement sensationnelle, le président de l’ OM, Pablo Longoria, est vivement critiqué pour sa gestion du club.

OM Mercato : Sanfourche critique la politique de Longoria

L’Olympique de Marseille a vécu un mercato estival très mouvementé, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. L’OM a essuyé d’abord quelques grabuges durant l’intersaison avec le départ fracassant de Jorge Sampaoli, remplacé dans la foulée par Igor Tudor. Après être parvenu à trouver son nouvel entraîneur, le club phocéen s’est alors concentré sur le marché des transferts. Pablo Longoria et son équipe sont notamment parvenus à signer de très grosses pointures telles que Alexis Sanchez, Jonathan Clauss ou encore Jordan Veretout.

Ensuite, les dirigeants de l’ OM, qui ont recruté en nombre cet été, se sont activés dans tous les sens pour se débarrasser certains indésirables. Une vaste opération de dégraissage globalement réussie, puisque le club phocéen est finalement parvenu à réduire le nombre de ses joueurs à 22, comme le souhaitait Pablo Longoria. Toutefois, ce chamboulement du groupe phocéen n’est pas vraiment au goût de Philippe Sanfourche, qui ne s'est pas gêné pour critiquer la politique de recrutement des dirigeants de l’Olympique de Marseille.

Le chef de la rubrique football sur RTL, qui ne comprend toujours pas le départ de Sampaoli, n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. « Le football n’est pas au centre des choses à Marseille. On fait tout sauf la promotion du football. C’est uniquement du business avec des joueurs qui arrivent et qui repartent sans cesse (…) On change d’entraîneur, on modifie tout l’effectif. On veut nous faire croire que c’est une transition sportive, mais c’est juste une transition de business ou on fait une grande lessive et on vend des joueurs par dizaines », a-t-il déploré.

OM Mercato : Sanfourche ne croit pas à un "nouveau projet" à Marseille

Le chroniqueur estime que la refonte en profondeur de l’effectif de l’ OM et le changement d’entraîneur ne correspondent pas du tout à la stabilité prônée par Pablo Longoria. D'ailleurs, il ne croît pas du tout à un nouveau projet de Marseille, qui nourrit pourtant de grandes ambitions sur la scène européenne. « L’OM va en Ligue des Champions avec un nouveau projet, une idée de jeu différente, moi, je n’y crois pas », a martelé Philippe Sanfourche.

Malgré quelques revers en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille, qui s’est considérablement renforcé cet été, réalise tout de même un excellent début de saison. L’OM occupe actuellement la deuxième place en Ligue 1 avec six victoires et deux nuls en huit rencontres. Invaincus en championnat, les Phocéens sembles suffisants armés pour jouer les premiers rôles en championnat. Et même si la qualification pour le tour de la C1 paraît déjà compromise, rien n’est encore joué. Les Marseillais sont bien déterminés à renverser la tendance après la trêve internationale. Le bilan en ce début de saison est quand même positif. Et l’OM a déjà prouvé par le passé qu'il ne fallait jamais l'enterrer trop tôt.