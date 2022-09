PSG Mercato : Leonardo avait programmé une signature prodigieuse

Publié par JEAN-LUC D le 22 septembre 2022 à 20:33





En décidant de se séparer de Leonardo le 10 juin dernier pour le remplacer par Luis Campos, le PSG est passé à côté d’un coup prodigieux en défense.

PSG Mercato : Leonardo avait ciblé un défenseur de l’Ajax Amsterdam

À l’issue du marché des transferts de l’été, le Paris Saint-Germain n’a pas réussi à recruter le défenseur central supplémentaire espéré par Christophe Galtier pour compléter son effectif. Avant son limogeage et son remplacement par Luis Campos, Leonardo avait pourtant prévu de régler ce problème. En effet, l’ancien directeur sportif du PSG avait jeté son dévolu sur Per Schuurs qui brillait sous les couleurs de l’Ajax Amsterdam. Le dirigeant brésilien avait même programmé le transfert du crack de 22 ans. Une offensive confirmée ce jeudi par l’agent de l’international néerlandais lors d’un entretien accordé à Tuttosport.

« De grands clubs ont bougé pour avoir Perr. On parle de top-clubs du niveau du PSG, mais également de Tottenham et de Liverpool », a expliqué George Gardi, présenté par le média transalpin comme un très proche de Leonardo. Considéré comme un futur crack à son poste, Per Schuurs aurait ainsi pu s’engager en faveur du PSG et permettre à Galtier de disposer d’une option supplémentaire au niveau de la charnière centrale. Mais Luis Campos n’a pas bougé sur ce dossier et le compatriote de Xavi Simons a finalement rejoint les rangs de Torino.

PSG Mercato : Per Schuurs a finalement rejoint le Torino

Annoncé un peu partout en Europe, notamment au Paris Saint-Germain et en Premier League, Perr Schuurs a finalement fait le choix intermédiaire pour y poursuivre sa progression avant d’intégrer dans le futur un cador du vieux continent. À la recherche d’un défenseur central, le Torino FC a bouclé le transfert du natif de Nieuwstadt en signant un chèque de 9 millions d’euros à l’Ajax Amsterdam. Pour son agent, c’était le bon choix pour la suite de sa carrière.

« L’intérêt du PSG, de Liverpool, de Tottenham et d’autres clubs italiens a fait que l’opération a pris du temps, mais nous sommes arrivés à une conclusion : le Torino était la meilleure solution », a précisé George Gardi. Recruté par l’Ajax en janvier 2018 en provenance de Fortuna Sittard pour 2 millions d’euros, le jeune international néerlandais est désormais lié au Torino jusqu’en juin 2026, avec une année de plus en option. De son côté, le PSG cherche toujours son défenseur central supplémentaire et espère y parvenir durant le prochain mercato hivernal.