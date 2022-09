ASSE Mercato : Un buteur opère un choix fort pour son avenir

Publié par Ange A. le 23 septembre 2022 à 07:56





ASSE Mercato : Jean-Philippe Krasso pisté par un club en Ukraine

Reléguée en Ligue 2 cette saison, l’AS Saint-Étienne doit composer avec une importante vague de départs enregistrée cet été. Le secteur offensif stéphanois a fortement été affecté lors de la dernière fenêtre des transferts. Des attaquants en fin de contrat comme Wahbi Khazri, Arnaud Nordin et Romain Hamouma poursuivent leurs carrières en Ligue 1. Stéphanois le plus décisif la saison dernière, Denis Bouanga est parti vivre le rêve américain en MLS du côté du côté de Los Angeles FC.

Comme eux, Jean-Philippe Krasso aurait pu quitter les Verts cet été. L’avant-centre de 25 ans a signé son retour à Sainté cet été après un prêt satisfaisant à l’AC Ajaccio, promu en Ligue 1. Comme le révèle Marc Mechenoua, l’attaquant stéphanois aurait pu vivre une première expérience à l’étranger du côté de l’Ukraine. La source assure que le Dynamo Kiev avait des vues sur Krasso. Mais ce prétendant surprise a été recalé en personne par le joueur comme l’indique le confrère de Goal.

Un retour gagnant pour Krasso à Saint-Étienne

En repoussant les avances du Dynamo Kiev, Jean-Philippe Krasso a surpris plus d’un. Qualifié pour la Ligue Europa cette saison, le club ukrainien aurait proposé un salaire plus important à l’attaquant de Saint-Étienne. Ces arguments n’ont pas suffi à obtenir les faveurs du buteur de l’ ASSE. Lequel porte les espoirs offensifs des Verts cette saison. L’avant-centre stéphanois en est déjà à 7 réalisations et 2 passes décisives après 9 journées de championnat. Au vu de son départ canon en club, il s’apprête à étrenner le maillot de la Côte d’Ivoire. Jean-Louis Gasset, le sélectionneur des Éléphants et ancien coach de Sainté, a convoqué Krasso pour les amicaux contre le Togo puis la Guinée. La direction des Verts envisagerait même de lui offrir un nouveau contrat. Son bail actuel expire au terme de la saison.