ASSE Mercato : L'AS Saint-Etienne reçoit une offre pour un buteur

Publié par Jules le 21 septembre 2022 à 12:26





Tandis que Jean-Philippe Krasso réalise un énorme début de saison avec l' ASSE, l'attaquant ne laisserait pas indifférent sur le marché des transferts.

ASSE Mercato : Une offre tombe pour Jean-Philippe Krasso

Véritable révélation du début de saison en Ligue 2, Jean-Philippe Krasso brille avec l' ASSE et trône au sommet du classement des buteurs avec pas moins de 7 buts en 9 matchs en seconde division. Un début de saison où tout réussi à celui qui a été nommé, récemment, joueur du mois d'août par l'UNFP et qui vient d'être appelé pour la première fois avec la sélection ivoirienne pour la trêve internationale.

Ce début de saison canon ne laisse pas grand monde insensible, et notamment les autres clubs, à l'image du Dynamo Kiev qui aurait fait une offre à l'AS Saint-Etienne pour tenter de s'offrir le buteur ivoirien. D'après Le Progrès, le club ukrainien aurait proposé pas moins de 2 millions d'euros et un bonus de 15% à la revente à l' ASSE pour tenter de convaincre le club du Forez de lâcher son joueur.

ASSE Mercato : Krasso n'est pas à vendre

Malgré cette offre et la courte durée du contrat de Jean-Philippe Krasso, qui s'achève en 2023, l' ASSE n'a pas flanché et aurait refusé l'offre venue de Kiev, à en croire le média local. En effet, les Verts, qui retrouvent une efficacité offensive, ne souhaiteraient pas se séparer de leur meilleur élément en ce début de saison, quel que soit le prix.

Si l'on ne connaît pas encore l'intention du joueur, le journal a affirmé qu'en quittant le Forez pour l'Ukraine, Jean-Philippe Krasso pourrait multiplier par huit son salaire actuel. Une information importante alors que les négociations devraient bientôt débuter avec l' ASSE si ce n'est pas déjà fait, concernant une possible prolongation de l'attaquant, alors que Louis Mouton vient de parapher un nouveau contrat.