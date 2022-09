LOSC Mercato : Un cadre pourrait rejoindre l'Espagne

Publié par Jules le 23 septembre 2022 à 22:10





Alors que le LOSC réalise un début de saison en demi-teinte, un cadre des Dogues pourrait filer en Espagne au prochain mercato estival.

LOSC Mercato : Jonathan Bamba discute avec le Betis

Arrivé libre au LOSC en 2018 en provenance de l'ASSE Jonathan Bamba pourrait quitter le Nord à l'issue de la saison. Devenu un véritable cadre dans l'effectif lillois au fil du temps, l'attaquant formé chez les Verts arrive en fin de contrat avec les Dogues en 2023, alors que les négociations sont au point mort pour une prolongation.

À 26 ans, le joueur a pour le moment effectué toute sa carrière en France et pourrait profiter de la fin de son bail avec le LOSC pour changer d'air. C'est en tout cas ce que semble affirmer Footmercato qui révèle que son entourage serait déjà en contact avec le Betis Séville. Plus que des contacts, un rendez-vous devrait avoir lieu dans les prochaines heures entre les représentants du joueur et le club espagnol.

LOSC Mercato : Les négociations durent pour une prolongation de Bamba

Champion de France avec le LOSC, Jonathan Bamba voudrait profiter du statut de joueur libre pour passer un cap et signer dans un club un peu plus huppé que Lille et augmenter ses revenus. En effet, avec le plan d'austérité mis en place par Olivier Letang, le joueur, s'il venait à reconduire son contrat chez les Dogues, devrait réduire son salaire. Un élément qui freine les discussions pour une éventuelle prolongation.

Pourtant, le club serait prêt à lui offrir un contrat portant sur trois ans. Mais les choses bloquent donc au niveau du salaire. Le LOSC pourrait donc être mis en difficulté dans ce dossier si un club plus huppé, comme le Bétis, venait à poser davantage d'argent sur la table durant les négociations avec l'attaquant formé à Saint-Étienne.