PSG Mercato : Une star de Man United brise le rêve du Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 24 septembre 2022 à 22:45





Annoncé comme l’une des priorités de Luis Campos pour renforcer l’attaque du PSG, une star de Manchester United a envoyé un message clair sur son avenir.

PSG Mercato : Campos rêve toujours d’un attaquant de Man United

Durant le dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain a tenté en vain d’attirer un attaquant pour pallier les départs de Mauro Icardi à Galatasaray et Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais. Luis Campos, le conseiller football du PSG, aurait ainsi songé à Marcus Rashford, « un des meilleurs joueurs du monde » selon lui en janvier 2021 pour The Transfer Window Podcast. Mais Manchester United a refusé de laisser partir son avant-centre de 24 ans.

Et si le PSG surveille toujours la situation de l’international anglais, les Reds Devils souhaiteraient lui offrir un contrat longue durée selon les informations recueillies par le portail 90min. Même si les négociations concernant ce nouveau bail ne sont pas encore entamées entre les deux parties, Marcus Rashford serait déterminé à écrire l’histoire avec son club formateur. Ruinant ainsi les espoirs d’un éventuel transfert au Paris SG.

PSG Mercato : Marcus Rashford a tranché pour son avenir

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec une saison supplémentaire en option, Marcus Rashford ne va pas quitter les rangs de Manchester United au terme de la saison en cours. Selon les dernières révélations du média 90min, la direction du club mancunien ne compte pas seulement activer l’option d’un an présente dans son contrat, mais veut offrir à l’enfant du club de s’inscrire dans la durée à Old Trafford.

Une perspective qui semble plaire au principal concerné puisqu’il déclarait au micro de Sky Sports il y a quelques semaines : « si je suis engagé à United ? Oui, à 100 %. Pour moi, c'est un élément non négociable au club. »À l’instar de David Beckham, le natif de Wythenshawe veut « rester à Manchester United aussi longtemps que possible et concourir pour des trophées et en gagner ici au club. » Le PSG et Luis Campos sont donc prévenus.