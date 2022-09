Stade Rennais Mercato : Le SRFC prépare son plus gros transfert !

Publié par JEAN-LUC D le 25 septembre 2022 à 10:40





Le Stade Rennais pourrait battre le record de vente de Nayef Aguerd et Ousmane Dembélé l’été prochain. Le SRFC prépare le plus gros coup de son histoire.

Stade Rennais Mercato : Un milieu du SRFC affole l’Europe

Arrivé en août 2021 en provenance du Dinamo Zagreb contre un chèque de 12 millions d’euros, Lovro Majer s’est rapidement imposé dans le collectif du Stade Rennais. Déjà comparé à son compatriote Luka Modric du Real Madrid, en raison de sa grande ressemblance physique et de son style de jeu, l’international croate se trouve déjà dans le viseur de plusieurs grands clubs européens. Si l’Atlético Madrid de Diego Simeone a ciblé le milieu de terrain du Stade Rennais comme son principal objectif de l’été prochain, Arsenal voudrait aussi s’offrir les services du joueur de 24 ans.

Le tabloïd britannique The Mirror assure même que les Gunners pourraient formuler une offre au SRFC dans les prochaines semaines pour tenter de recruter Lovro Majer dès le prochain mercato hivernal. Sous contrat avec le club breton jusqu’en juin 2026, Majer pourrait ainsi quitter le Championnat français pour une destination plus huppée, d’autant que son transfert pourrait permettre aux Rouge et Noir de battre un record au niveau de ses ventes antérieures.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC attend au moins 60M€ pour Majer

Avec 1 but et 2 passes décisives en 8 matches toutes compétitions, Lovro Majer réalise un bon début de saison pour sa deuxième année sous les couleurs du Stade Rennais. Associé au Paris Saint-Germain, FC Barcelone et à l'Atlético Madrid lors du dernier mercato estival, le protégé de Bruno Genesio se trouve désormais dans les plans des dirigeants d’Arsenal, qui seraient déjà en train de préparer une offre pour le marché des transferts de janvier.

Toutefois, le club londonien et les autres prétendants devront s’apprêter à signer un gros chèque puisque le SRFC ne compterait pas laisser filer Majer pour moins de 60 millions d’euros, à en croire les informations du Mirror. Le milieu croate pourrait donc battre le record de vente du SRFC actuellement détenu par Nayef Aguerd et Ousmane Dembélé avec leurs départs respectifs à West Ham et au Borussia Dortmund pour 35 millions d’euros.