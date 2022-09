OM Mercato : Une star de Tudor fait une confidence sur son arrivée

Publié par JEAN-LUC D le 25 septembre 2022 à 15:31





Arrivé à l’ OM durant l’été, Jordan Veretout s’est livré sur les conditions de son transfert en provenance de la Serie A, précisément de l’AS Rome.

OM Mercato : Jordan Veretout avait fait le tour à la Roma

Annoncé à l’Olympique Lyonnais durant plusieurs semaines, c’est finalement à l’Olympique de Marseille que Jordan Veretout a posé ses valises en août dernier contre un chèque de 11 millions d’euros. Le milieu de terrain de 29 ans a signé un contrat de trois ans avec l’OM, soit jusqu’en juin 2025. Dans un entretien accordé à Goal, l’ancien joueur de la Fiorentina a avoué qu’il voulait changer d’air après avoir évolué en Serie A durant cinq saisons. L’ancien protégé de José Mourinho avoue également qu’il était en contacts avec les dirigeants marseillais depuis longtemps.

« On était en discussions depuis longtemps avec Marseille. Moi, je voulais voir autre chose que l’Italie et revenir en France », a déclaré l’international français avant d’évoquer des derniers mois difficiles à Rome. « Ces derniers mois avec la Roma, ça a aussi été difficile sur quelques points et j’avais besoin de changer d’air pour continuer à avancer dans ma carrière », a expliqué Jordan Veretout, qui reconnaît que la Ligue des Champions a été décisive dans son choix de rejoindre l’équipe phocéenne.

« Quand l’OM m’a contacté, j’ai rapidement voulu y aller, surtout que je fais mes premiers pas en Ligue des Champions avec un stade de fou. C’est kiffant ! », a confié le protégé d’Igor Tudor. De retour en Ligue 1 après avoir quitté le FC Nantes en 2017 pour la Fiorentina, Jordan Veretout pense pouvoir passer un cap avec l’OM.

OM Mercato : Jordan Veretout pas totalement satisfait de ses débuts

Auteur de dix matches depuis le début de la saison, Jordan Veretout fait partie des joueurs les plus utilisés par Igor Tudor. Formant un excellent duo avec Valentin Rongier, le milieu de terrain formé au FC Nantes a reconnu qu’il est capable d’apporter beaucoup plus à l’Olympique de Marseille sous les ordres d’Igor Tudor. « Avec Marseille, j’ai fait de bons matchs, mais ce ne sont pas des tops matchs », a notamment expliqué le compatriote de Kylian Mbappé.

Arrivé comme le successeur de Boubacar Kamara, le natif d’Ancenis est conscient de devoir « encore passer ce cap parce qu’il y a beaucoup de concurrence en équipe de France et à Marseille aussi. » Régulièrement aligné par son entraîneur, Veretout reconnait toutefois que « ce n’est pas encore suffisant » en ce qui concerne ses prestations. « Je sais que je suis capable de beaucoup plus. Mais s’adapter ce n’est pas toujours facile », précise le milieu marseillais.