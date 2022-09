OM Mercato : Révélation sur le transfert raté de Dieng à Leeds

Publié par Ange A. le 26 septembre 2022 à 06:15





Poussé vers la sortie à l’ OM, Bamba Dieng aurait pu signer à Leeds United. Un responsable du club anglais a livré les dessous de l’affaire.

OM Mercato : Révélation sur l’échec Dieng à Leeds United

L’Olympique de Marseille espérait refourguer Bamba Dieng lors du mercato d’été. La direction marseillaise a lancé une vaste opération dégraissage lors du mercato estival. Mais le Sénégalais n’a pas quitté la Provence. Il était notamment dans le viseur de Leeds United, du FC Lorient et de l’OGC Nice. Directeur sportif du club anglais, Victor Orta est revenu sur sur ce dossier. Le pensionnaire de Premier League n’a pas traîné à se trouver un nouvel attaquant suite à l’échec du transfert de Dieng. « Nous avons essayé avec Cody Gakpo. Je respecte sa décision de ne pas venir à Leeds. Et je me mets aussi à la place du PSV et je comprends qu’ils n’aient pas pu trouver un remplaçant à la dernière minute. Nous n’avons pas non plus réussi à trouver un accord pour Bamba Dieng. Finalement, nous avons opté pour Wilfried Gnoto, qui, je pense, va surprendre », a assuré Victor Orta au Telegraph.

Un vieux prétendant encore à l’affût pour Dieng

Alors qu’il a retrouvé le groupe d’Igor Tudor, Bamba Dieng reste un indésirable à Marseille. Une opportunité que voudrait saisir l’OGC Nice. Le club azuréen réalise un mauvais début de saison et songe à recruter un joker. Le Quotidien du Sport assure que les les Aiglons devraient revenir à la charge pour boucler le transfert de Bamba Dieng, en tant que joker. Le Sénégalais avait été recalé à la visite médiacle par le Gym dans les derniers jours du mercato. De quoi courroucer Pablo Longoria qui attendait une dizaine de millions d’euros via une vente du champion d’Afrique. La source révèle que les dirigeants niçois et leurs homologues de l’Olympique de Marseille auraient déjà entamé les négociations afin de boucler rapidement cette opération.