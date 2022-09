PSG Mercato : Le Paris SG se rapproche d'une signature exceptionnelle

Publié par Thomas le 26 septembre 2022 à 11:08





Après quelques échecs cuisants cet été, le PSG serait en bonne voie pour boucler la venue en janvier de l'une des priorités défensives de Luis Campos.

PSG Mercato : Milan Skriniar en route pour le Paris SG

C’est l’un des grands noms du mercato estival parisien. À la recherche de renforts en défense centrale pour instaurer un système à trois axiaux, Luis Campos avait jeté son dévolu sur le confirmé Milan Skriniar. Si le joueur slovaque avait donné son accord pour rallier le Paris SG, ce dernier a finalement été bloqué par son club de l’Inter Milan, faute d’accord économique avec les Rouge et Bleu. Qu’à cela ne tienne, puisque le PSG compte bien revenir à la charge lors du prochain mercato en janvier et la voie semble grande ouverte.

Alors que les Nerazzurri travaillent d’arrache-pied pour prolonger leur roc défensif, le dossier aurait pris du plomb dans l’aile. D’après La Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan ne parvient pas à se mettre d’accord avec Milan Skriniar et l’opération serait tout simplement au point mort. Dans le même temps, le journal transalpin affirme que le Paris Saint-Germain s’apprêterait à formuler une nouvelle offre bien inférieure à celle de cet été.

PSG Mercato : Une offre revue à la baisse pour Milan Skriniar

D’après la source, le Paris SG serait prêt à proposer 30 millions d’euros pour le défenseur central de 27 ans, dont le contrat chez les Interistes s'étend jusqu’en juin prochain. Une somme importante mais bien inférieure aux demandes du club lombard cet été. Le 1er septembre, dernier jour du mercato, Nasser Al-Khelaïfi avait souhaité s’occuper personnellement du dossier Skriniar et avait formulé 70 millions d’euros à ses homologues italiens. Malgré cette somme colossale, l’équipe de Romelu Lukaku a refusé cette avance, dans l’espoir de pouvoir prolonger leur joueur d’ici janvier. Un très beau coup en perspective donc pour Paris dans ce dossier.

PSG Mercato : Le 3-4-3 de Galtier aux dépens de la venue de Milan Skriniar

Véritable pari gagnant de ce début de saison, le système en 3-4-3 instauré par la nouvelle direction parisienne est un colosse au pied d’argile. Alors que le Paris Saint-Germain n’a pas pu recruter de centraux cet été, le peu de profondeur dans ce secteur de jeu pourrait obliger Christophe Galtier à repasser à deux axiaux en cas de blessure. Si Danilo peut effectivement dépanner à ce poste et l’a d’ailleurs montré ces dernières semaines, le PSG se doit impérativement se trouver un nouvel homme fort pour accompagner Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Avec les phases à éliminations directes de la Ligue des Champions qui se profilent, Kylian Mbappé et les siens voient la signature de Milan Skriniar en janvier comme indispensable.

Quel onze du PSG contre l'OGC Nice ce week-end ?

Invaincu depuis la reprise, le Paris Saint-Germain recevra l'OGC Nice de Lucien Favre ce samedi. Contre une équipe azuréenne en manque de repères cette saison, Christophe Galtier devra une nouvelle fois se passer de Presnel Kimpembe, touché lors du match contre le Stade Brestois. Le défenseur tricolore s'est déplacé au Qatar jeudi dernier pour recevoir des soins et espère être de retour la semaine prochaine. « Ce jeudi, Presnel Kimpembe s’est rendu à Aspetar, l’hôpital de médecine orthopédique et sportive de Doha. Le défenseur central du Paris Saint-Germain pourra suivre des soins appropriés à la suite de sa lésion des ischio-jambiers gauches », avait communiqué le club de la capitale. Trop juste pour le match contre Nice, il devrait être remplacé une nouvelle fois par le Portugais Danilo.

Après la trêve internationale, Christophe Galtier pourrait être tenté de laisser reposer quelques joueurs, notamment les sud-américains comme Lionel Messi ou Neymar, qui jouent ces prochains jours avec leurs sélections. Pour le reste, l'entraîneur parisien devrait opter pour un onze assez classique, dans l'optique de préparer au mieux le choc contre le Benfica quelques jours plus tard. Pour rappel, l'équipe de Julian Draxler (prêté cette saison par le PSG) s'est imposée face à la Juventus il y a deux semaines et cumule le même nombre de points que le Paris SG après deux journées dans le groupe H de la Ligue des Champions.