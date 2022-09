PSG : Neymar et Mbappé, Lionel Messi se confie comme jamais !

Publié par Thomas le 26 septembre 2022 à 13:20





Impressionnant cette saison après un premier exercice délicat, Lionel Messi s'est livré sur sa relation avec Neymar et Kylian Mbappé au PSG.

PSG : Messi, "Mbappé est une vraie bête de terrain"

Métamorphosé de sa saison passée, Lionel Messi semble revivre sous les ordres de Christophe Galtier où il endosse un rôle bien différent que lors de ses belles années au Barça. Plus en retrait que ses deux compères d’attaque, La Pulga s’attèle davantage à construire le jeu du PSG, en témoignent ses nombreuses passes décisives depuis la reprise (8). Un nouveau statut qui semble lui coller à la peau à 35 ans. Pour la chaîne argentine TUDN, le septuple Ballon d’Or s’est confié comme rarement sur son intégration au PSG, mais également sur sa relation avec Neymar et Kylian Mbappé.

« Je suis enchanté de jouer avec Mbappé, une vraie bête sur le terrain, super fort dans les duels en un contre un, qui cherche les espaces, va très vite et à un très grand sens du but », a déclaré Lionel Messi, avant d'ajouter : « C'est un joueur très complet, et qui figurera pour des années encore parmi les tout meilleurs au monde. » Si les deux joueurs ne nouent pas une relation extraordinaire dans la vraie vie, sur le terrain, leur connexion semble bien meilleure que la saison passée. Bien loin des guerres d'égo entre le Français et son compère bréslien Neymar, La Pulga joue davantage un rôle de métronome dans cette effectif rempli de stars.

PSG : Une première saison décevante que Messi souhaite gommer cette année

Arrivé librement au Paris Saint-Germain lors de l’été 2021, le natif de Rosario a eu du mal à s’acclimater à son nouvel environnement, après plus de 20 ans au FC Barcelone. Néanmoins, l’Argentin a pu retrouver quelques-uns de ses amis dans la capitale, notamment un certain Neymar avec qui Messi garde un lien particulier. « Avec Neymar, on se connaît par cœur, on s'est éclatés ensemble au Barça pendant plusieurs saisons et j'aurais aimé plus encore. Et puis la vie nous a permis de nous retrouver à Paris. Je suis enchanté de jouer avec lui, de le côtoyer au quotidien », a-t-il déclaré.

Difficilement mis en avant dans le 4-3-3 de Mauricio Pochettino, La Pulga s’était montré méconnaissable la saison dernière, n’inscrivant que 6 buts en championnat, avec tout de même 14 passes décisives. Des difficultés que le joueur explique par son adaptation délicate à son nouvel environnement. « Pour ma première saison à Paris, ça n'a pas été évident, car je découvrais un nouveau club, un nouveau cadre de vie avec famille, pour la première fois dans ma carrière. Mais je suis resté confiant car je savais que cette saison, je serais mieux adapté. Avec une énorme envie d'en profiter, de m'éclater. »

Une première saison sous les couleurs parisiennes notamment marquée par une élimination douloureuse contre le Real Madrid après un match aller très abouti et 60 premières minutes maîtrisées. Un épisode qui n’aura pas arrangé la confiance de Lionel Messi durant cette saison mouvementée, où le Paris SG aura une nouvelle fois échoué prématurément en Ligue des Champions. « L'objectif du PSG depuis quelques années, tout le monde le sait, est de gagner la Ligue des champions. La saison passée, l'élimination face à Madrid fut très dure à digérer parce que l'on avait disputé deux gros matches et que cela s'est joué sur des détails », a confié l’attaquant argentin.