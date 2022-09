Stade Rennais : Un motif de satisfaction pour le SRFC avant Strasbourg

Publié par Jules le 26 septembre 2022 à 15:50





Alors que le Stade Rennais pointe à une triste 12e place en Ligue 1, le SRFC va devoir se relancer et pourra compter sur des joueurs en forme.

Stade Rennais : Lovro Majer, excellent en sélection

Alors que le Stade Rennais tentera de se relancer après un début de saison peu convaincant, le club pourra compter sur des joueurs en forme. En effet, la trêve internationale a permis à de nombreux joueurs de se reposer, et à d'autres de se rassurer avec leur sélection. Dans cette veine là, Lovro Majer, pisté par Arsenal, s'est montré à son avantage avec son pays durant les deux derniers matchs de Ligue des Nations.

Si le milieu de terrain croate n'était pas titulaire lors des matchs contre le Danemark et l'Autriche, cela ne l'a pas empêché de briller. En effet, rentrer en fin de match contre le Danemark, c'est lui qui inscrit le but du 2-1 qui permet à son équipe de s'imposer. Rentré à la 18e minute pour pallier la blessure de Brozovic, le joueur du SRFC s'est de nouveau montré décisif en adressant une belle passe à Lovren sur le troisième but croate. Nul doute que la bonne forme de Lovro Majer fera beaucoup de bien au Stade Rennais.

Stade Rennais : Les Français brillent aussi

Du côté de la France, Adrien Truffert a disputé ses premières minutes sous le maillot tricolore ce dimanche. En effet, le latéral gauche du Stade Rennais est entré à la 65e minute. Dans un match difficile où l'Équipe de France était déjà menée par deux buts d'écart, le jeune Rennais n'a pas pu faire grand-chose pour inverser la tendance. Une première expérience qui lui permet cependant de se confronter aux exigences des matchs internationaux.

En Equipe de France jeunes, les joueurs du Stade Rennais ont brillé de leur côté. Amine Gouiri, sélectionné avec les espoirs, a inscrit le seul but de la victoire des Bleuets face à l'Allemagne en match amical. Matthis Abline a, quant à lui, inscrit un but avec les U20 (1-1 contre la Tunisie), tandis que Lesley Ugochukwu s'est offert une réalisation face à la Finlande (2-0).