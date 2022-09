Stade Rennais Mercato : Confirmé, Arsenal vise un record au SRFC

Publié par JEAN-LUC D le 25 septembre 2022 à 17:50





Le Stade Rennais pourrait réaliser une affaire historique dès le mois de janvier. Arsenal serait bien intéressé par un deal stratosphérique avec le SRFC.

Stade Rennais Mercato : Arsenal a supervisé un crack du SRFC

Auteur d’impressionnantes performances avec le Stade Rennais en ce début de saison, Lovro Majer est sous le feu des projecteurs. Après le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone et l’Atlético Madrid, qui ont manifesté leur intérêt durant le dernier mercato estival, Arsenal serait lui aussi entré dans la course pour la signature du milieu de terrain croate. Très intéressé par le profil de celui qui est déjà comparé à l’immense Luka Modric du Real Madrid, le club anglais a envoyé des émissaires dans les tribunes du stade Maksimir de Zagreb, jeudi soir, afin de le superviser lors du match de Ligue des Nations entre la Croatie et le Danemark (2-1).

Buteur après son entrée en seconde période de jeu, le milieu de 24 ans a convaincu les Gunners. D’après le Mirror, les dirigeants d’Arsenal seraient désormais prêts à passer à l’attaque dans ce dossier dès le prochain marché des transferts de l’hiver. D’autant que le montant réclamé par le SRFC pour boucler cette affaire ne ferait pas peur à l’ancien club d’Arsène Wenger.

Stade Rennais Mercato : Arsenal prêt à miser 50M€ pour Majer ?

Débarqué en août 2021 en provenance du Dinamo Zagreb pour 12 millions d’euros, Lovro Majer pourrait rapporter très gros au Stade Rennais. En effet, selon le tabloïd britannique, le protégé de Bruno Genesio ne serait pas forcément sur le marché, mais une offre d’au moins 50 millions d’euros pourrait convaincre le SRFC de laisser filer son numéro 21 lors du mercato de janvier.

Toujours selon le Mirror, l’actuel leader du Championnat de Premier League serait disposé à payer ce que demande le club breton afin de remplacer Granit Xhaka, qui aura 30 ans dans deux jours, et dont le contrat expire le 30 juin 2024. Lovro Majer pourrait donc jouer un rôle important à Arsenal à long terme.

Affaire à suivre donc…