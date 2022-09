OM Mercato : Mourinho proche de jouer un vilain tour à Marseille

Publié par Timothée Jean le 27 septembre 2022 à 13:41

Durant le mercato estival, José Mourinho était proche de bloquer une arrivée à l’ OM. C’est le principal intéressé qui a lui-même vendu la mèche.

OM Mercato : José Mourinho avait mis son veto pour Veretout

Cet été, l’Olympique de Marseille a subjugué les observateurs par son recrutement judicieux. Le club phocéen a signé des recrues de qualité telles qu’Alexis Sanchez, Jonathan Clauss, Nuno Tavares ou encore Éric Bailly. Jordan Veretout a aussi rejoint le groupe phocéen durant ce mercato estival. Le milieu de terrain français sort d’une saison mitigée à l' AS Rome, où il a vu son statut de titulaire incontournable remis en cause suite à l’arrivée de José Mourinho. Le système de jeu mis en place par le coach portugais a eu des répercussions sur son temps de jeu. Jordan Veretout était alors relégué sur le banc de touche en début de saison.

Cette situation était difficile à encaisser pour le joueur, qui souhaitait changer de club. Et ses envies de départ ont rapidement alerté à l’ OM. Le club phocéen a entamé les démarches en vue de boucler son transfert. Et l’ancien Nantais a rapidement été séduit par le projet de l’Olympique de Marseille. Seulement, les négociations traînaient en longueur en raison de la position ferme de José Mourinho qui souhaitait conserver son milieu de terrain tricolore. « Quand Marseille est venu me présenter son projet, je voulais absolument partir, même si Mourinho voulait que je reste », a confirmé Jordan Veretout dans une interview accordée à Goal.

OM Mercato : José Mourinho a cédé face à la détermination de Veretout

Dernier vainqueur de la Ligue Europa Conférence avec l’AS Rome, José Mourinho a donc mis son veto pour un départ de l’international tricolore, ce qui compliquait la tâche aux Marseillais. Cependant, la détermination du milieu de terrain à l’idée de quitter la Louve a fini par résoudre le Special One à le laisser partir. « Il a compris mon choix de partir, de rentrer en France, aussi pour ma famille. » Jordan Veretout a ainsi rejoint l’ OM cet été contre un chèque estimé à environ 11 millions d’euros. Un choix judicieux puisque le joueur de 29 ans a retrouvé du temps de jeu sous ses nouvelles couleurs et a récemment fait son retour au sein de l'Équipe de France.