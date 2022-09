ASSE : Avant Grenoble, une superbe nouvelle tombe à Saint-Etienne

Publié par Enzo Vidy le 27 septembre 2022 à 13:11

À l'occasion de la réception de Grenoble, l'ASSE s'apprête a retrouver son public pour la première fois de la saison samedi après-midi.

ASSE : Geoffroy-Guichard va accueillir son public pour la première fois de la saison

Quatre mois après les terribles incidents à l'issue de la séance de tirs au but face à Auxerre qui a scellé le sort des Verts en Ligue 2, les supporters stéphanois se préparent à retrouver leur Chaudron. Même si le Kop Sud restera fermée, le Kop Nord et la partie basse de la tribune Henri-Point affichent déjà complet. L’engouement est au rendez-vous, et l’ambiance promet d’être chaude du côté de Geoffroy-Guichard. Néanmoins, la préfecture de la Loire à d’ores et déjà pris toutes les précautions nécessaires, à savoir l’encadrement strict des 500 supporters grenoblois qui feront le déplacement, ainsi qu’un important dispositif de sécurité aux abords du stade Geoffroy-Guichard.

L’ASSE, qui peine à véritablement se lancer en championnat cette saison, pourra donc compter sur ses fidèles supporters pour pousser ses joueurs à aller chercher les trois points de la victoire qui feraient le plus grand bien aux stéphanois.

ASSE : Les Verts toujours sur le coup d’un sursis

C’est une véritable épée de damoclès qui stagne au-dessus de l'AS Saint-Etienne. Le moindre incident pourrait avoir des conséquences dramatiques, d’autant plus que les joueurs de l’ASSE ont eu beaucoup de mal à rattraper les trois points de pénalités qui leur a été infligé pour le début du championnat. Les quatres matchs à huis clos n’ont évidemment rien arrangé et le retour du public samedi pour la réception du GF38 ne doit absolument pas être autre chose qu’une fête. 18e de Ligue 2, l’ASSE comptabilise seulement 9 petits points et devra impérativement s’imposer face à Grenoble pour espérer passer le reste du week-end hors de la zone de relégation.