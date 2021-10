ASSE : La nouvelle sortie de Puel sur son avenir après Angers

Publié par Ange A. le 23 octobre 2021 à 01:14

L’AS Saint-Étienne s’est évitée une nouvelle défaite vendredi contre le SCO Angers en ouverture de la 11e journée du championnat. Menacé par les supporters de l’ ASSE, Claude Puel s’est exprimé sur son avenir après le nul des siens (2-2).

L’ ASSE arrache le nul contre l’Angers SCO

Remontés contre Claude Puel et leur direction, les supporters de l’AS Saint-Étienne ont retardé le coup d’envoi de la rencontre contre l’Angers SCO. Ce retard n’a pas suffi pour calmer les ardeurs des visiteurs. Lesquels ont ouvert le score par Ismaël Traoré (28e). Les Angevins ont même doublé la mise grâce à Angelo Fulgini (56e). Alors qu’une nouvelle défaite se dessinait pour l’ ASSE, Wahbi Khazri (61e) a redonné espoir aux Verts sur coup franc. Comme lors du derby, le club du Forez est allé arracher le nul dans le temps additionnel. Cette fois, c’est Mickaël Nadé qui a évité la défaite à Sainté et à Claude Puel dont l’avenir est en grand danger.

La mise au point de Claude Puel après Angers

Malgré les incidents d’avant-match, le technicien castrais reste serein quant à son avenir. Toujours en quête de sa première victoire de la saison, Claude Puel est focalisé sur son groupe. « Ma situation... je reste concentré auprès de mes joueurs. De les voir comme je les vois ce soir, ne rien lâcher, c’est plaisant […] Ce qui m’intéresse, c’est de rester pragmatique, être professionnel. Je suis proche de mes joueurs et je veux aller chercher une victoire. On a un groupe de qualité, si nous arrivons à remonter au classement, tout se fera naturellement », a confié le coach de l’ ASSE sur Prime Video. Cette sortie devrait encore froisser les supporters de Saint-Étienne écœurés de ne pas avoir vu l’entraîneur rendre le tablier après l’ultimatum de 24h qui lui a été posé. Après leur nul, les Verts restent derniers de Ligue 1. Le SCO occupe provisoirement la 4e place.