ASSE : Quel groupe pour le derby contre l'Olympique lyonnais ?

Publié le 19 janvier 2021 à 08:45

L'ASSE va disputer l'un de ses matchs les plus chauds de l'année, en affrontant Lyon dans le Chaudron dimanche prochain. Un derby important que les Verts devront aborder avec un groupe fortement réduit.

l'ASSE décimée

l'AS Saint-Etienne reste sur sept matchs sans victoire (4 nuls et 3 défaites) à domicile. L'OL de son côté s'est incliné ce week-end face à Metz (1-0). Les deux équipes au-delà des enjeux du derby, joueront gros dans ce match. Lyon qui fait face à une concurrence féroce, a besoin de récupérer des points pour la course à la première place du championnat. Les Verts de leur côté, traversent une période difficile et doivent renouer avec la victoire dans un Geoffroy Guichard tristement vide. Les hommes de Claude Puel ont également une revanche à prendre sur les Lyonnais contre lesquels ils s'étaient inclinés à l'aller sur le score de 1-2. C'est un sacré défi pour l'ASSE qui devra composer avec de nombreuses absences dans son groupe, dues aux blessures et d'importants cas de joueurs testés positifs au Covid-19.

Des retours attendus

En ce qui concerne les blessés, l'ASSE devra affronter Lyon sans Yvann Maçon gravement blessé au genou depuis octobre et qui ne devrait revenir que dans quelques mois. Panagiotis Retsos souffre lui d'une pubalgie. L'état de santé de l'ancien joueur de l'Olympiakos n'a pas été encore communiqué mais il y aurait très peu de chances de le revoir ce dimanche. Même incertitude pour Yvan Neyou et Wahbi Khazri, en attente de confirmation du staff médical du club. En ce qui concerne Timothée Kolodziejczak, testé positif au Covid-19 en début de mois, un retour est attendu après sa période d'isolement de 14 jours, imposée par le protocole sanitaire de la LFP. Pour le reste des joueurs testés positifs eux aussi (Monnet-Paquet, Moukoudi, , Hamouma, Bouanga, Abi, Bajic, Youssouf, Debuchy, Green), aucun retour n'est encore prévu pour le moment.













Par Hind