PSG Mercato : Mbappé mécontent, Campos tient le N°9 du Paris SG !

27 septembre 2022

Pour combler Kylian Mbappé, qui a ouvertement reproché au PSG de n’avoir pas recruté de numéro 9, Luis Campos serait déjà sur une piste intéressante.

PSG Mercato : Luis Campos sur les traces d’un espoir allemand

Interrogé sur ses performances, meilleures en sélection qu’en club, Kylian Mbappé n’a pas pris de gants pour tancer le mercato estival de Luis Campos qui n’a pas permis au Paris Saint-Germain de recruter un numéro 9 de métier. « Je joue différemment, on me demande d’autres choses ici qu’on me demande en club. J’ai beaucoup plus de liberté ici », a confié Mbappé avant d’ajouter : « le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv' (Giroud) qui occupe les défenses (…) À Paris, c’est différent il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot, c’est différent. »

Pour régler ce problème évoqué par l’international français de 23 ans, les décideurs parisiens s’activent d’ores et déjà pour mettre la main sur l’avant-centre qui manque à l’armada offensive de l’équipe de Christophe Galtier. D’après les informations de Sport Bild, le PSG serait ainsi positionné pour récupérer la nouvelle sensation du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko. Cependant, le Champion de France en titre devrait faire face à une concurrence féroce dans ce dossier.

PSG Mercato : Luis Campos face à une rude concurrence pour Moukoko

À seulement 17 ans, Youssoufa Moukoko est déjà comparé à Samuel Eto'o Fils. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, le natif de Yaoundé n’aurait pas du tout envie de renouveler son bail avec le Borussia Dortmund. En effet, le média allemand assure que les négociations entre l’international allemand des moins de 21 ans et sa direction en vue d’une prolongation auraient capoté.

Le jeune attaquant ayant déjà exprimé ses envies d’ailleurs. D’autant que de grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le Bayern Munich et Manchester United seraient également sur les rangs pour récupérer gratuitement Youssoufa Moukoko à l’été prochain. Toujours selon Sport Bild, une offensive d’un des prétendants de Moukoko ne serait pas vraiment à exclure pour le prochain mercato hivernal.