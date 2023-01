FC Barcelone Mercato : Un danger plane sur le dossier Moukoko

Publié par Jules le 10 janvier 2023 à 17:55

Ciblé par le FC Barcelone en vue de l'été prochain, Youssoufa Moukoko donne du fil à retordre au Barça, en grand danger dans ce dossier.

En fin de contrat en juin prochain avec le Borussia Dortmund, l'international allemand de 18 ans n'a toujours pas prolongé son contrat et pourrait, si la situation n'évolue pas, rejoindre le club de son choix dans quelques mois. Considéré comme l'un des attaquants les plus prometteurs de sa génération, l'Allemand intéresse de grosses écuries européennes qui se bousculent pour tenter de le convaincre de signer un contrat au plus vite.

Parmi les équipes intéressées, on retrouve notamment le PSG, mais aussi Newcastle et le FC Barcelone. Pour le moment, le club espagnol semble être le plus avancé sur ce dossier, mais les choses pourraient rapidement bouger pour Youssoufa Moukoko. Alors que le Barça se concentre sur d'autres dossiers, notamment celui concernant Alejandro Balde, Newcastle avance rapidement pour le joueur et serait prêt à faire une grosse offre à l'international allemand pour le détourner du club catalan.

FC Barcelone Mercato : Newcastle va sortir le chéquier pour Moukoko, le Barça en danger

Tandis que le FC Barcelone connaît de grandes difficultés financières depuis plusieurs saisons déjà, ce n'est pas le cas de Newcastle, passé sous pavillon saoudien il y a quelques mois. Ainsi, le club anglais a des moyens financiers très importants et pourrait faire une offre importante à Youssoufa Moukoko pour tenter de le convaincre de rejoindre la Premier League.

D'après l'Evening Standard, le club de Newcastle, bien décidé à dépasser le FC Barcelone dans le dossier Youssoufa Moukoko, aurait déjà débuté les discussions avec le joueur allemand. Ainsi, le tabloïd londonien indique que les Magpies ont déjà proposé un contrat de 8 millions d'euros annuels, ce qui se rapproche des exigences de l'international de la Mannschaft.