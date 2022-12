FC Barcelone : Moukoko reçoit un précieux conseil pour son avenir

Publié par Ange A. le 30 décembre 2022 à 06:36

En fin de contrat à Dortmund, Yousssouf Moukoko voit son nom associer au FC Barcelone. Une légende a tranché pour son avenir.

Au vu de sa situation financière délicate ces dernières années, le FC Barcelone reste attentif aux bonnes affaires lors du mercato. Le Barça s’intéresse particulièrement au marché des joueurs libres pour renforcer ses rangs. Dans ce sens, le club catalan a signé Franck Kessié, Andreas Christensen ou encore Memphis Depay ces dernières années. Les Blaugranas suivent avec attention la situation d’autres joueurs en fin de contrat comme Ngolo Kanté, IIkay Gündogan ou encore Youssouf Moukoko. S’agissant du jeune international allemand (2 sélections), son bail avec le Borussia Dortmund arrive à expiration l’été prochain. Dès janvier, il pourra donc discuter avec le club de son choix en vue d’un transfert gratuit au terme de la saison. Mais pour Lothar Matthäus, un départ du BVB serait un mauvais choix.

FC Barcelone Mercato : Matthaüs déconseille le Barça à Moukoko

L’ancien buteur de la Mannschaft milite pour une prolongation de la pépite de 18 ans au Borussia Dortmund. « Il devrait rester au Borussia Dortmund pendant au moins un ou deux ans de plus et ne pas suivre immédiatement l’appel d’argent. Récemment, il est devenu un incontournable de Terzic . Il est encore très jeune, il a un bel avenir et une carrière fantastique devant lui. Le Borussia Dortmund est l’un des meilleurs clubs d’Europe pour les jeunes joueurs. Pour cela, je serais reconnaissant à leur place. Je continuerais à tout donner, je marquerais beaucoup plus de buts pour le Borussia et puis je me lancerais dans la prochaine aventure », a confié la légende allemande à Sky Sports.

Courtisé par les Blaugranas, Youssoufa Moukoko réalise une belle première partie de saison avec le BVB. Le natif de Yaoundé en est notamment à six réalisations et quatre offrandes en 14 apparitions en Bundesliga.