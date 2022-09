ASSE : Un attaquant de Saint-Etienne se fait remarquer avant Grenoble

Publié par Enzo Vidy le 28 septembre 2022 à 12:31

À trois jours de la réception de Grenoble, l’ ASSE va pouvoir compter sur Jean-Philippe Krasso, qui a marqué des points hier soir avec la Côte d’Ivoire.

ASSE : Jean-Philippe Krasso continue de se faire remarquer

Personne ne l’avait vu venir. Jean-Philippe Krasso est en train de se faire un nom du côté de l’ASSE. Relancé par Laurent Batlles cet été, il réalise un début de saison tonitruant, avec 7 buts et 2 passes décisives, ce qui fait de lui le meilleur buteur du championnat de Ligue 2. Durant la trêve, l’attaquant stéphanois à honorer ses premières sélections avec la Côte d’Ivoire, avec notamment une première titularisation hier soir face à la Guinée lors de la victoire 3-1 des Ivoiriens. S' il n’a pas été décisif, il a tout de même été très remuant, se rendant très disponible et causant d'énormes difficultés à la défense guinéenne. De quoi laisser présager de belles perspectives d’avenir pour son club et sa sélection.

Malgré quelques apparitions sous le maillot de l'AS Saint-Etienne la saison dernière en Ligue 1, Jean-Philippe Krasso n’a jamais réellement réussi à s'imposer. Avec un seul but inscrit en 16 apparitions l’an dernier, les supporters de l’ASSE étaient certainement loin d’imaginer qu’il porterait les Verts en ce début de saison.

ASSE: Laurent Batlles aura besoin de son attaquant

En difficulté sur ce début de championnat, les Stéphanois sont dans l’obligation de prendre des points. Samedi, ils recevront le GF38 dans un stade Geoffroy-Guichard qui va enfin retrouver de la vie avec le retour du public. Le coach de l’ASSE pourra donc compter sur son attaquant, actuel meilleur buteur de Ligue 2, qui pourrait bien être l’homme à tout faire de l’AS Saint-Etienne cette saison. Cloués à la 18e place du classement, les Verts ont toujours l’ambition de retrouver l’élite la saison prochaine.

Il faudra donc montrer un bien meilleur visage, surtout d’un point de vue défensif, pour espérer au moins se hisser dans la première partie de tableau avant la Coupe du Monde. Et l’état de forme actuel de Jean-Philippe Krasso, ainsi que le retour du public dans le Chaudron sont de vrais motifs d’espoir pour l’ASSE.