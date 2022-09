OM Mercato : Un milieu tricolore sort la raison de son transfert

Publié par Ange A. le 29 septembre 2022 à 08:10

En quête d’un milieu après le départ de Kamara, l’ OM a recruté Jordan Veretout. L’ancien Romain s’est livré sur sa signature.

OM Mercato : Jordan Veretout justifie son choix de signer à Marseille

L’Olympique de Marseille a enregistré un coup dur cet été avec le départ de Boubacar Kamara. Le minot n’a pas prolongé son contrat et a quitté l’ OM en tant que joueur libre. Il s’est engagé avec Aston Villa, seulement 14e de Premier League la saison dernière. Pour compenser ce départ au milieu, la direction de Marseille a misé sur Jordan Veretout. L’ancien Nantais a signé son retour en Ligue 1 contre 11 millions d’euros. Un retour au bercail que justifie l’international tricolore au micro de RMC Sport. Il souhaitait notamment retrouver un bon de temps de jeu et découvrir la Ligue des champions.

« Ces six derniers mois étaient plus compliqués pour moi avec un peu moins de temps de jeu. J’ai 29 ans, je voulais jouer. Quand tu as l’Olympique de Marseille, qualifié pour la Champions League qui t’appelle… c’était l’occasion de la découvrir (la C1) et pour ma famille de rentrer en France. Cela fait du bien à tout le monde. On est footballeur mais il y a un entourage à côté et revenir en France ça fait du bien ».

Veretout ambitieux pour son retour en France

Jordan Veretout souhaite désormais répondre aux attentes placées en lui. Il n’a manqué aucune rencontre de l’ OM cette saison et compte une passe décisive. L’ancien sociétaire de la Roma souhaite encore progresser sous le maillot olympien. Ses performances n’ont pas d’ailleurs échappé à Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus a fait appel au Marseillais lors de la dernière trêve internationale. Reste maintenant à savoir s’il fera partie du groupe convoqué pour le Mondial au Qatar dans deux mois. Le nouveau milieu olympien affiche d’ailleurs sa détermination.

« C’est à moi d’élever mon niveau avec l’Olympique de Marseille, même si c’est un bon début de saison, je suis capable de plus et c’est à moi de continuer à travailler au quotidien ».