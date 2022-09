Barça Mercato : Le FC Barcelone suit une pépite colombienne !

Publié par Thomas G. le 30 septembre 2022 à 22:28

Lancé dans un nouveau projet depuis le retour de Joan Laporta au Barça, les Blaugranas souhaiteraient recruter un prodige colombien l'été prochain.

Barça Mercato : Le FC Barcelone coche le nom d’un crack colombien

Le FC Barcelone est connu dans le monde entier pour la qualité de son centre de formation. Chaque année des pépites sortent de la Masia pour intégrer le groupe professionnel et continuer leur progression. Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta ou encore Carles Puyol sont des illustres exemples de la qualité de la Masia. Le Barça a récemment formé des jeunes talents qui se sont installés en sélection comme Gavi et Ansu Fati. Dans le même temps, le Barça a multiplié les achats de jeunes talents en post-formation. Cela a permis au FC Barcelone de recruter Pedri, Ronald Araujo ou encore Pablo Torre.

Selon Sport, le Barça veut rééditer cette stratégie en recrutant un jeune espoir colombien. La presse espagnole indique que les Blaugranas suivent l’ailier des Millonarios, Daniel Ruiz. L’espoir de 21 ans est la nouvelle sensation du championnat colombien. Manchester City et Benfica ont envoyé des émissaires pour suivre ses récentes prestations. Daniel Ruiz a réalisé une saison pleine avec 45 matches, le Colombien s’est illustré en marquant à 8 reprises et en faisant 11 passes décisives. Le Barça pourrait passer à l’action pour recruter ce jeune prodige l’été prochain.

Barça Mercato : Des renforts de taille pour le Clasico ?

Le Clasico entre le Barça et le Real Madrid aura lieu le 16 octobre au Santiago Bernabeu. Ce match s’annonce décisif dans la course au titre, les deux géants du football espagnol sont déjà au coude-à-coude en tête du classement. À l’heure actuelle, deux points séparent le Real Madrid et les coéquipiers d'Ousmane Dembélé qui sont toujours invaincus en championnat. Xavi devrait pouvoir compter le retour de Frenkie de Jong et Jules Koundé qui s’étaient blessés durant la trêve internationale avec leur sélection. Deux renforts de poids pour les Blaugranas dans ce marathon de matchs qui attend le FC Barcelone avant la Coupe du Monde.