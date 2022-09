Barça Mercato : Signature imminente pour Ousmane Dembélé !

Publié par Thomas le 30 septembre 2022 à 12:53

Prolongé au Barça lors du mercato estival, l'attaquant des Bleus, Ousmane Dembélé, serait proche de parapher un nouveau contrat.

Barça Mercato : Ousmane Dembélé devrait encore prolonger à Barcelone

En pleine traversée du désert la saison passée et poussé par sa direction pour un transfert vers l’étranger, Ousmane Dembélé semble vivre un conte de fée désormais au FC Barcelone. Finalement prolongé cet été alors qu’il était libre de tout contrat, l’attaquant des Bleus est passé de paria à héros en l’espace de quelques mois. Désormais indispensable dans le onze de Xavi malgré le recrutement de top joueurs comme Raphinha ou Ferran Torres (janvier), l’ancien crack du Stade Rennais serait proche de prolonger une nouvelle fois son bail chez les Catalans.

D’après les informations du Mundo Deportivo, les dirigeants du Barça auraient communiqué à Ousmane Dembélé leur intention de prolonger l’aventure du joueur de quelques années supplémentaires. Sous contrat jusqu’en 2024 chez les Blaugranas, El Mosquito n’a pour l’heure reçu aucune proposition concrète mais a été averti qu’une offre allait arriver dans les plus brefs délais. Annoncé proche du PSG et Chelsea lors du dernier mercato, l’international tricolore ne jure désormais que par le FC Barcelone et devrait sans grosse surprise accepter la prochaine offre de prolongation du club catalan. D’après la source, cette extension de contrat serait au moins de deux saisons soir jusqu’en 2026 minimum.

Barça Mercato : L’année de la maturité pour Ousmane Dembélé

Souvent pointé du doigt pour son manque de professionnalisme, son irrégularité et sa fâcheuse habitude à se blesser, Ousmane Dembélé semble enfin avoir tiré un trait sur ses vieux démons. Désormais régulier et très performant sous les ordres de Xavi, l’attaquant semble avoir trouvé à 25 ans son rythme de croisière à l’aube d’une Coupe du Monde où il pourrait bien jouer les trouble-fêtes. Auteur déjà de 2 buts et 4 passes décisives depuis la reprise, Dembouz semble s’épanouir comme jamais dans un secteur offensif composé de stars comme Robert Lewandowski, Ferran Torres, Raphinha ou encore Memphis Depay. Une prolongation longue durée serait ainsi une juste récompense pour celui qui a été papa pour la première fois le 20 septembre dernier.