ASSE : Batlles acte le retour d'un grand talent de Saint-Etienne

Publié par Thomas G. le 30 septembre 2022 à 16:28

Blessé depuis le début de la saison, une pépite de l'ASSE voit enfin le bout du tunnel après la déclaration de son entraîneur qui a annoncé son retour.

ASSE : Une superbe nouvelle tombe pour Saint-Etienne

L'AS Saint-Etienne a profité de la trêve internationale pour faire le plein de confiance et de cohésion en partant en stage. Au programme de cette semaine du travail et des activités en groupe pour renforcer les liens entre les joueurs et le staff. Cette période a également été l’occasion pour Aimen Moueffek de faire son retour à l’entraînement collectif avec le groupe. En marge du match de Ligue 2 face à Grenoble, l’entraîneur de l'ASSE, Laurent Batlles, a évoqué la situation du jeune espoir stéphanois.

« Aimen Moueffek ça se passe bien, on touche du bois pour lui, on est dans un protocole. Normalement ce week-end il sera avec la réserve pour jouer 90min. Il a encore 1 ou 2 matchs à faire avec la réserve avant de réintégrer notre effectif. On aura besoin d'Aïmen… »

L’entraîneur français compte sur le jeune espoir stéphanois qui devrait donc revenir dans quelques semaines avec les professionnels. Aimen Moueffek avait eu un souci physique cet été qui avait tronqué sa préparation. Le milieu de 21 ans s’était révélé au grand public la saison dernière en Ligue 1 avec plusieurs bonnes prestations. Son retour pourrait s’avérer décisif pour l'ASSE dans sa remontée au classement.

ASSE : Saint-Etienne veut gagner à Geoffroy-Guichard

L’AS Saint-Etienne retrouve son public ce week-end pour la réception de Grenoble pour la 10e journée de Ligue 2. Les Verts veulent faire plaisir à leurs supporters avec une victoire qui leur permettrait également de sortir de la zone rouge. L'ASSE pourra une nouvelle fois compter sur le meilleur buteur de Ligue 2, Jean-Philippe Krasso qui s’est illustré durant la trêve internationale. Le buteur ivoirien a fait le plein de confiance avec une première apparition en sélection avec la Côte d'Ivoire face au Togo. Jean-Philippe Krasso aura une nouvelle fois l’occasion de faire trembler les filets face à Grenoble, et de guider les siens vers la victoire.