OM : Litiges financiers, Marseille lâche sa réponse à Bielsa

Publié par Timothée Jean le 30 septembre 2022 à 20:18

Sept ans après son départ, Marcelo Bielsa n’en a pas encore fini avec l’ OM. L’Argentin a lancé une procédure judiciaire contre son ancien club.

OM : Marcelo Bielsa réclame 3 M€ à Marseille

Marcelo Bielsa et l’Olympique de Marseille vont se retrouver, mais cette fois-ci, ce sera au tribunal. Et pour cause, l’entraîneur argentin a décidé de lancer une procédure judiciaire contre le club phocéen, où il a officié de 2014 à 2015. Selon les informations dévoilées par RMC Sport, le technicien de 67 ans réclamerait 3 millions d'euros à l’ OM en raison de non-respect d’un accord passé avec les dirigeants marseillais de l’époque.

Les représentants de Marcelo Bielsa expliquent en effet qu’un accord avait conclu avec l’ancien président marseillais, Vincent Labrune, portant sur une augmentation de salaire de 25% entre la saison 2014-15 et celle de 2015-16. Mais la direction de l’ OM n'aurait pas tenu parole. Ses avocats dénoncent alors « une faute » et « une stratégie déloyale » de l’Olympique de Marseille. « L'OM a un peu magouillé le système. Pour le grand public, c’est lui le responsable. En démissionnant en pleine saison, il s’en est pris plein la tronche », a dénoncé le clan Bielsa, qui espère obtenir gain de cause devant le conseil des Prud’hommes.

L’Olympique de Marseille se défend

En détail, l’ancien entraîneur de l’OM souhaite récupérer en dédommagement les salaires après augmentation de la saison 2015-16, soit 2.775.000 euros, ainsi que 200 000 euros suite au préjudice moral et au préjudice d'images. L’instance étudie le dossier et devrait rendre son verdict le 27 janvier prochain. En attendant, la direction de l’Olympique de Marseille se défend. Par la voix de son avocat, Me Cristel Schwing, l’Olympique de Marseille estime que cette procédure judiciaire ouverte depuis 2019 n’est plus recevable. C’est pourquoi le club phocéen souhaite que les réclamations de Marcelo Bielsa soient déboutées par le conseil de prud’hommes de Marseille. Il faudra donc patienter avant de connaitre l’issue de litige financier.