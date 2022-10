OL Mercato : Un crack brésilien lâche un message fort à Aulas

Publié par Ange A. le 01 octobre 2022 à 08:46

De nouveau prêté à l’ OL cette saison, Tetê s’est livré sur son avenir. L’ailier brésilien affiche un souhait clair pour les mercato à venir.

OL Mercato : Tetê tranche pour son avenir à Lyon

L’Olympique Lyonnais a pu recruter une pépite brésilienne en cours de saison dernière en raison du conflit armé en Ukraine. Tetê a rejoint l’ OL dans le cadre d’un prêt. Les performances de l’attaquant âgé de 22 ans n’ont pas laissé la direction des Gones indifférente. Laquelle a poussé pour boucler le transfert de Tetê au terme de son prêt en fin de saison dernière. Le natif d’Alvorada a terminé sa première pige lyonnaise avec deux buts et 5 passes décisives en 11 apparitions. Mais face aux exigences fermes du Shakhtar Donetsk, club avec lequel il est encore sous contrat jusqu’en décembre 2023, Lyon a opté pour un nouveau prêt de la pépite brésilienne. Interrogé sur son avenir en conférence de presse avant le choc contre le RC Lens, le Brésilien affiche un souhait fort pour son avenir.

Tetê, la belle pioche de Lyon

L’ailier auriverde souhaite poursuivre sa carrière à l’Olympique Lyonnais. Le Brésilien ne cache pas son attachement envers l’ OL, tout comme il apprécie d’ailleurs sa nouvelle vie dans la capitale des Gaules.

« Je suis très heureux ici, j’aime cette ville, j’aime ce club. C’est pratiquement ma deuxième famille et j’espère que je vais continuer longtemps ici ».

Resté à Lyon cet été, Tetê réalise un bon début de saison avec le club rhodanien. Avec ses quatre réalisations et trois offrandes en huit matchs de Ligue 1, il est d’ailleurs le Lyonnais le plus décisif devant Alexandre Lacazette et Karl Toko Ekambi. Reste maintenant à savoir s’il sera exaucé par les décideurs lyonnais au terme de la saison. Aucune option d’achat n’a été incluse dans son nouveau prêt. Sa valeur marchande est estimée à 28 millions d’euros sur Transfermarkt.