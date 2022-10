OM Mercato : Igor Tudor juge le recrutement de Longoria

Publié par ALEXIS le 01 octobre 2022 à 15:46

L’ OM est leader provisoire de Ligue 1, en attendant le match du PSG, ce samedi soir. Une performance réalisée grâce au Mercato, selon Igor Tudor.

OM Mercato : Igor Tudor se félicite du Mercato de Marseille

Dauphin du PSG à l’issue de la saison dernière (2021-2022), l’ OM est un sérieux candidat au titre de champion de France cette saison (2022-2023). Les Phocéens courent après un sacre en championnat national depuis le dernier titre remporté en 2010. Avec son nouvel entraîneur Igor Tudor, l’Olympique de Marseille fait une bonne entame de saison. Le club provençal a viré en tête du championnat, suite à sa large victoire sur Angers SCO (3-0), vendredi, en ouverture de la 9e journée de Ligue 1. L’ OM a un point de plus que le Paris Saint-Germain, qui affronte l’OGC Nice, ce soir (21h), au Parc des Princes. Une performance qui réjouit le nouveau coach des Marseillais, même si rien n’est encore joué pour le titre de champion.

En effet, Igor Tudor n’a pas caché sa satisfaction, dans sa réaction sur les prestations de ses joueurs et les résultats de son équipe. Il s’est réjoui surtout du mercato estival réalisé par Pablo Longoria. « La première semaine, quand je suis arrivé, j'avais du mal à m'imaginer leader. Mais au bout d’un mois, oui. L’équipe a de beaux joueurs, avec de très belles personnalités », s'est enflammé le technicien croate, en conférence de presse d'après-match.

Le recrutement XXL de Pablo Longoria

Alors que la rumeur sur une possible vente de l’OM circule toujours, la direction du club provençal a sorti le chéquier pour recruter de nouveaux joueurs, pendant le mercato d’été dernier. Selon l’estimation de Transfermarkt, les Marseillais ont investi 75,14 M€ dans le recrutement. Pablo Longoria s’est offert définitivement les services du gardien de but Pau Lopez (12 M€), Mattéo Guendouzi (11 M€) et Cengiz Ünder. Ces trois joueurs étaient prêtés à l’Olympique de Marseille la saison dernière. De plus, l’ OM a recruté Jordan Veretout (11 M€), Luis Suarez (10 M€), Jonathan Clauss (7,5 M€) et Isaak Touré (5,5 M€). Quant à Alexis Sanchez et Chancel Mbemba, ils se sont engagés librement avec l’ OM. Éric Bailly, Nuno Tavares, Ruben Blanco et Issa Kaboré ont eux renforcé l’équipe d’Igor Tudor, sous la forme de prêt.