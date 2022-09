Vente OM : Frank McCourt rétablit la vérité sur le rachat du club

Le propriétaire de l’ OM, Frank McCourt, goûte très peu aux rumeurs d’une potentielle vente de son club. Il a tenu à rassurer les supporters à ce sujet.

C’est une annonce qui a secoué l’Olympique de Marseille ces dernières heures. Propriétaire de l’ OM depuis 2019, FrankMcCourt a décidé de démissionner du poste de président du conseil de surveillance du club. Le milliardaire américain a été remplacé dans la foulée par son bras droit, Barry Cohen, qui occupe désormais cette fonction. Et au lendemain de cette démission inattendue, le propriétaire marseillais a tenu à justifier cette décision. Alors que plusieurs rumeurs circulent sur les raisons de son départ de ce conseil, Frank McCourt explique via un communiqué qu’il s’agit juste d’une réorganisation interne.

« La décision de Frank McCourt de démissionner du conseil traduit une réorganisation interne au sein de McCourt Global visant à élargir les responsabilités de ses dirigeants pour maintenir le rythme de développement mondial de l'organisation et d'accélérer le travail de Project Liberty, une initiative à but non lucratif lancée par McCourt Global. Celle-ci entend créer un internet plus équitable et restructurer les réseaux sociaux pour permettre aux utilisateurs de reprendre le contrôle de leurs données et renforcer la démocratie. »