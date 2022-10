OL : Une ancienne gloire du club évoque son passage à Lyon

OL : Ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais, Anthony Réveillère s'est confié auprès du journal L'Equipe sur les moments forts de sa carrière rhodanienne.

Légende de l'Olympique Lyonnais, Anthony Réveillère a marqué les esprits des supporters rhodaniens entre 2003 et 2013. Avec pas moins de 433 matchs joués sous les couleurs des Gones pour 7 réalisations, il est l'un des joueurs les plus capés du club. Désormais directeur sportif au Grand Ouest Association Lyonnaise FC, où il a retrouvé une autre ancienne gloire de l'OL en la personne de Cris, Anthony Réveillère a récemment évoqué son passage à Lyon.

L'international français (20 sélections, 1 but) s'est confié dans un entretien pour L'Equipe, avec qui il a partagé quelques souvenirs de son aventure lyonnaise. Dans cet entretien, il révèle notamment les forces de l'ancien Lyon :

« Dès le couloir, on gagnait les matches. C'était limite si les adversaires ne nous disaient pas : « Les gars, tranquille aujourd'hui. » Mais à 3-0, on attaquait toujours. On gagnait par le jeu, l'intensité, la force que dégageait le groupe »

Vainqueur sept fois d'affilée du championnat de France de Ligue 1 entre 2002 et 2008, l'Olympique Lyonnais était tout simplement imbattable à cette époque. Anthony Réveillère faisait bien sûr partie de cette équipe qui faisait peur aux autres adversaires, tout comme Juninho. Le légendaire tireur de coups francs s'est d'ailleurs pris le bec à plusieurs reprises avec l'expérimenté défenseur, qui raconte :

« Une fois, on s'est pris la tête avec Juninho. [...] Après on a été assez intelligents pour se taper dans la main en disant : « on est partenaires » avant le match suivant. On m'avait demandé de m'excuser, je ne me suis pas excusé. Lui non plus. »