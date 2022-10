Mercato OM : Un taulier de Lyon recalé par Marseille !

Publié par Ange A. le 08 octobre 2022 à 07:53

Ancien capitaine de l’Olympique Lyonnais, Anthony Réveillère aurait pu signer à l’ OM. Il est revenu sur son transfert raté à Marseille.

Mercato OM : Reveillère proche de signer à Marseille

Retraité depuis 2015, Anthony Reveillère est un nom bien connu à l’Olympique Lyonnais. L’ancien latéral droit a d’ailleurs disputé le plus de matchs dans sa carrière pour Lyon. Il a défendu les couleurs lyonnaises à 400 reprises pendant 10 ans, de 2003 à 2013. Le défenseur aujourd’hui âgé de 42 ans a remporté la Ligue 1 à cinq reprises, deux Coupe de France et ainsi 5 fois le Trophée des champions. Il a quitté le septuple champion de France en tant que joueur libre pour se relancer en Serie A du côté de Naples. Interrogé par L’Équipe, l’ancien international tricolore (19 sélections/1 but) révèle qu’il aurait pu rester dans l’Hexagone après son départ de l’OL. Il aurait notamment pu rejoindre le Paris Saint-Germain ou l’Olympique de Marseille. Dans les colonnes du quotidien sportif, il est revenu sur ce transfert raté à l’ OM, un an après son départ avorté au PSG.

La raison du transfert avorté de Reveillère

Diminué par une blessure au genou, Anthony Reveillère assure qu’il a été recalé à la visite médicale par le club phocéen. De même, l’ancien latéral lyonnais révèle qu’un désaccord existait dans les négociations pour son contrat. Après des mois sans club, il a préféré partir relever un nouveau challenge à l’étranger du côté de Naples.

« En 2012 je devais partir au PSG et ça ne se fait pas à la visite médicale à cause de mon genou. L’année d’après, j’aurais pu aller à Marseille et là encore ça a bloqué à la visite médicale et à cause d’autres choses au niveau du contrat. Et finalement, j’ai signé à Naples puis Sunderland ».