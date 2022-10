OL : Nouveaux coups durs confirmés pour Bosz contre Lens

Publié par Ange A. le 01 octobre 2022 à 23:45

La liste des forfaits s’allonge pour l’ OL en marge de son déplacement à Lens. Peter Bosz devra faire sans trois autres joueurs.

OL : Le sort s’acharne sur Peter Bosz avant Lens

Peter Bosz joue sans doute gros ce dimanche. Bien qu’il ait reçu le soutien de la direction de l’Olympique Lyonnais suite aux rumeurs de départ liées à son avenir, le technicien néerlandais n’a plus droit à l’erreur. L’ OL reste sur trois défaites de rang en championnat avant de défier le RC Lens ce dimanche au Stade Bollaert. Un nouveau revers pourrait s’avérer fatal pour le coach lyonnais. La tâche s’annonce ardue pour les Gones face à des Sang et or encore invaincus cette saison. Le club rhodanien devra ramener un bon résultat de l’Artois malgré une flopée d’absences. Dans le groupe de 19 joueurs retenus par l’entraîneur lyonnais, de nouveaux forfaits majeurs sont en effet à noter.

Trois nouvelles absences pour Lyon contre Lens

Malgré l’optimisme affiché par Peter Bosz vendredi, Corentin Tolisso et Moussa Dembélé ne seront pas de la partie contre le RC Lens. Malo Gusto n’effectuera pas également le déplacement dans le Nord ce dimanche. Un véritable casse-tête pour le coach de l’Olympique Lyonnais. L’ OL ne dispose pas en effet d’arrière droit d’expérience pour compenser le forfait de dernière minute de son Baby-Gone. C’est le jeune Saël Kumbedi, âgé de 17 ans, qui devrait prendre place sur le flanc droit de la défense lyonnaise. Le défenseur arrivé du Havre AC cette saison pourrait donc étrenner le maillot de Gones et effectuer ses débuts en Ligue 1 ce dimanche.

Outre ces derniers forfaits, Peter Bosz avait déjà confirmé ceux de Castello Lukeba et Romain Faivre. À noter le retour de Jérôme Boateng dans le groupe lyonnais. Le défenseur allemand, qui n’a encore disputé aucune minute cette saison, n’avait plus été convoqué depuis la 1re journée contre Ajaccio. En quête de victoire à Lens, Lyon pointe à la 7e place au classement, à sept unités de son prochain adversaire (4e).