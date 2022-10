PSG Mercato : Galtier valide totalement une surprise de Luis Campos

Publié par Team Foot Sur 7 le 02 octobre 2022 à 14:45

Alors que Milan Skriniar était attendu pour renforcer la défense du PSG, Luis Campos a recruté Nordi Mukiele. Une recrue qui séduit déjà Christophe Galtier.

PSG Mercato : Une recrue estivale a marqué des points contre Nice

Avec les blessures et le calendrier serré du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier a décidé de faire tourner samedi soir contre l’OGC Nice (2-1), à l’occasion de la neuvième journée de Ligue 1. Nordi Mukiele a ainsi été lancé d’entrée contre les Aiglons en lieu et place de Danilo Pereira. Et selon plusieurs observateurs, l’ancien défenseur du RB Leipzig a été le défenseur de Christophe Galtier le plus agressif sans commettre de fautes.

Nordi Mukiele a été également à l’origine du but de la victoire de Kylian Mbappé après une bonne action collective. Arrivé cet été en provenance du RB Leipzig pour 16 millions d’euros, Mukiele a donc profité de l’indisponibilité de Presnel Kimpembe pour bénéficier du temps nécessaire pour faire ses preuves, samedi, à 21 heures, contre l’OGC Nice. Et c’est mission réussie puisque son entraîneur Christophe Galtier n’a pas tari d’éloges à son égard.

PSG Mercato : Galtier déjà sous le charme de Nordi Mukiele

Titulaire dans la défense à trois du Paris Saint-Germain avec Marquinhos et Sergio Ramos, Nordi Mukiele a convaincu Christophe Galtier. De passage en conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur du PSG s'est montré très satisfait de la performance de son défenseur polyvalent.

Devant les médias, Galtier a notamment déclaré :

« Je suis très satisfait de son match. Je lui reprochais en début de match de ne pas aller chercher Diop, qui était entre les lignes et faisait reculer nos milieux, notre défense (...) Il est en confiance, il a de l'énergie, il a des jambes. À l'image du deuxième but, où il est allé chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire (...) C'est un joueur qui déborde d'énergie. Il est très bon dans la trajectoire et dans la manière de gagner le ballon. Il est aussi très à l'aise techniquement et je suis très satisfait de son match. »

Formé au Paris FC, Nordi Mukiele est lié au Paris SG jusqu’en juin 2027.