OM Mercato : 28M€, Pablo Longoria prêt à mettre le feu cet hiver ?

02 octobre 2022

Annoncé proche de l’ OM durant le mercato estival, Ruslan Malinovskyi est finalement resté à l’Atalanta Bergame. Mais la donne pourrait changer cet hiver.

OM Mercato : Malinovskyi veut toujours quitter l’Atalanta

D’accord avec Pablo Longoria pour rejoindre l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival, Ruslan Malinovskyi n’a finalement pas bougé de l’Atalanta Bergame, qui réclamait absolument 25 millions d’euros pour le laisser partir. De son côté, le club phocéen s’est rabattu sur le milieu offensif marocain Amine Harit. Mais alors que son contrat avec l’Atalanta prend fin le 30 juin prochain, l’international ukrainien souhaiterait toujours changer d’air.

En effet, Calciomercato assure ce dimanche que les pourparlers entre les dirigeants du club italien et les représentants du joueur de 29 ans pour une prolongation sont bloquées sur la question du salaire. Pour éviter de le voir partir gratuitement l’été prochain, les décideurs du club lombard seraient enclins à le placer sur le marché en janvier. Toutefois, si l’OM se décidait à relancer cette piste, Longoria pourrait faire face à une grosse concurrence.

OM Mercato : Longoria prêt à la bataille pour Malinovskyi ?

Auteur de 1 but et 1 passe décisive en 7 matches de Serie A cette saison, Ruslan Malinovskyi pourrait être l’une des attractions du prochain mercato hivernal. Attendu à l’Olympique de Marseille pour remplacer à l’avenir Dimitri Payet, le natif de Zhytomyr intéresserait également d’autres clubs européens plus huppés. Calciomercato révèle en effet que José Mourinho aimerait attirer le numéro 18 de l’Atalanta à l’AS Rome durant l’hiver.

Et cela tombe bien puisque Ruslan Malinovskyi aimerait rester en Italie en cas de départ en janvier. En Premier League, Antonio Conte aimerait également l’avoir dans son effectif à Tottenham. Évalué à 28 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, l'ailier ukrainien pourrait faire l'objet d'une offre de la part des Spurs dans les semaines à venir. L’OM et Pablo Longoria sont donc prévenus pour Ruslan Malinovskyi.