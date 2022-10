PSG Mercato : La nouvelle mise au point de Galtier sur un buteur

Entraîneur du PSG, Christophe Galtier est revenu sur la situation d’Hugo Ekitike, titularisé pour la première fois contre Nice samedi.

Avec un Mbappé de retour de sélection, Christophe Galtier a opéré un choc fort en attaque samedi contre l’OGC Nice. Le coach du Paris Saint-Germain a titularisé Hugo Ekitike contre le Gym. L’attaquant arrivé du Stade de Reims a disputé sa première rencontre comme titulaire. Mais Mbappé, entré en jeu dans le deuxième acte, qui a donné la victoire au PSG face aux Aiglons. Pour autant, l’entraîneur parisien a salué la performance de l’ancien Rémois. Il estime juste que son nouvel avant-centre doit trouver ses repères avec ses nouveaux coéquipiers.

« C’était sa première titularisation, évidemment qu’il n’a pas les repères et la relation technique que peuvent avoir d’autres joueurs lorsqu’on prend en référence Kylian Mbappé. Mais, sur ce que je lui ai demandé, il a été très bien ! […] Il a fourni beaucoup d’efforts, il avait très peu joué jusqu’à présent, je suis très content qu’il ait pu démarrer et avoir une heure de jeu pour prendre l’atmosphère du Parc et ce que représente un match avec le PSG ! »