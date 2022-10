Stade Brestois Mercato : Belaïli répond sèchement au SB29

Youcef Belaïli a réagi aux attaques, dont il fait l’objet, suite à la résiliation de son contrat avec le Stade Brestois, la semaine dernière.

Youcef Belaïli a mis fin à son aventure avec le Stade Brestois, contre toute attente. Le club du Finistère a officialisé la rupture de son contrat avec l’attaquant engagé en janvier, lors du mercato hivernal, le jeudi 29 septembre 2022. En attendant de trouver un nouveau club, l’international algérien (44 sélections, 9 buts) tente de rétablir la vérité sur son départ précipité du SB29. Alors que Michel Der Zakarian souhaite un renfort en attaque pour remplacer Youcef Belaïli au sein de son équipe (actuelle 18e de Ligue 1 et relégable), le joueur de 30 ans dément avoir tourné le dos au club breton, en violation des règles contractuelles.

« Ma séparation avec le Stade Brestois 29 est intervenue dans un cadre tout à fait normal et dans le respect du cadre contractuel, même si certains ont voulu salir mon image m’accusant d’actes répréhensibles... », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par le média algérien DZ Foot.

Accusé d’avoir laissé la maison louée à Brest dans dans un état déplorable, nécessitant 50 000 euros de travaux, et « discrédité » dans sa réponse à de prétendues attaques de la presse qatarie, Youcef Belaïli a nié en bloc toutes ces allégations.

« J’ai toujours eu du respect pour les clubs au sein desquels j’ai évolué, pour leurs supporters et dirigeants. Il en est de même pour le peuple du Qatar à qui je voue également respect et gratitude pour l’accueil chaleureux et l’intérêt dont j’ai toujours bénéficié », a rassuré l’ancien joueur de Qatar SC (2020 à janvier 2022).