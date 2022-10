OM-Sporting : De bonnes nouvelles tombent déjà pour Marseille

À la veille du choc OM-Sporting, Igor Tudor est confronté à plusieurs incertitudes. Mais l'équipe adverse sera également décimée par des blessures.

L’ Olympique de Marseille joue très gros ce mardi soir en Ligue des Champions. Après deux défaites en autant de journées, l’ OM se retrouve en très mauvaise posture sur la scène européenne avec la menace d’une élimination dès la phase de poules de cette édition. Dernier du groupe D avec zéro point au compteur, le club phocéen n’a donc plus le droit à l’erreur face au Sporting Portugal. L’ OM devra impérativement s’imposer face à la formation portugaise pour espérer se qualifier pour le prochain tour de la compétition.

Et pour cette rencontre à domicile, Igor Tudor est confronté à quelques incertitudes concernant son onze de départ. Mais c’est aussi le cas du côté du Sporting Portugal sera privé de plusieurs éléments pour ce choc. Selon les informations du média Le Phocéen, cinq joueurs du club portugais étaient absents à la dernière séance d’entraînement. Il s’agit de Pedro Porro, Sebastian Coates, Daniel Bragança, Luis Neto et Jovane Cabral. Si les deux premiers devaient faire partie du groupe de Ruben Amorim, l’incertitude plane sur l’état de santé des trois autres. Ces derniers devraient certainement manquer le choc OM-Sporting.

À noter que pour la réception du Sporting Portugal, Igor Tudor devra se passer des services de son roc défensif, Sead Kolasinac. Le défenseur bosnien, victime d'une lésion musculaire, sera absent pour cette rencontre. Présent en conférence, l’entraîneur Igor Tudor a d’ailleurs confirmé que son joueur de 25 ans devrait manquer « trois semaines de compétitions ». Pour ce match décisif, le coach marseillais devrait donc aligner une défense à trois, composée d’Éric Bailly, Samuel Gigot et Chancel Mbemba.

D’ailleurs, l’international congolais est considéré comme l’une des réalités permettant à l’ OM de croire à une victoire face au Sporting Portugais. Car l’ancien défenseur du FC Porto, durant quatre saisons, ne s'est jamais incliné face aux Lions en Bwin Liga. Le Congolais comptabilise jusqu’ici 2 succès et 4 nuls contre l’écurie portugaise. L’OM peut ainsi compter sur un Chancel Mbemba déterminé à obtenir un résultat positif et conserver son invincibilité face au Sporting.

« Je vais dire un truc important. Quand on joue sur le terrain, je ne joue pas seul, on part à la guerre en équipe. On sait que des matchs, ça n'a pas marché. Mais on ne va pas abandonner, on est capable. Il reste quatre matchs, et ça va être mieux », a-t-il indiqué.