OL : De grands changements annoncés dès l'arrivée de Textor

Publié par ALEXIS le 04 octobre 2022 à 02:25

En attendant le rachat officiel de l’ OL par John Textor, de grands changements sont annoncés au sein du club. Le retour de Juninho dans les tuyaux ?

OL : John Textor prépare une énorme révolution à Lyon ?

Jean-Michel Aulas va céder l’ OL à John Textor, un homme d’affaires américain, déjà actionnaire majoritaire du club rhodanien. La cession officielle de l’Olympique Lyonnais a été repoussée au 21 octobre 2022. Dans l’attente de la prise de pouvoir du nouveau patron des Gones, il se murmure qu’il va procéder à de profonds changements. En plus de Peter Bosz, l’actuel coach de l’ OL, dont les résultats sont loin des attentes des dirigeants de Lyon, le successeur de Jean-Michel Aulas pourrait faire tomber des têtes, et non des moindres.

D’après le journaliste Thomas Lacondemine, John Textor va opérer une vaste révolution au sein du bord du club de la capitale des Gaules. Via les réseaux sociaux, la source a annoncé la couleur, après la défaite irritante des Lyonnais contre le RC Lens :

« Il semble assez clair que rien ne bougera avant l'officialisation de la vente du club (et donc probablement pas avant la trêve Coupe du monde). On va donc garder Peter Bosz encore 6 matchs. Ensuite, ça devrait bouger et peut-être dans des proportions plus grandes que prévu. Textor a commencé à prendre beaucoup de renseignements sur le fonctionnement du club. Qu'est-ce qu'il en découlera ? Impossible à dire. Mais il observe la situation de près ».

Le retour de Juninho n'est pas à l'ordre du jour

Nommé directeur sportif de l' OL en mai 2019, Juninho a écourté son contrat et a quitté le club en décembre 2021, suite à des incompréhensions avec Vincent Ponsot, le directeur du Football à Lyon. Cependant, l'arrivée de John Textor à la tête de l'Olympique Lyonnais et le probable départ de Ponsot de son poste ne changeraient rien pour le Brésilien. D'après Lacondemine, Juninho ne ferait pas son retour à l' OL dans la foulée de l’intronisation de l'Américain à la tête d'OL Groupe.