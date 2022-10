LOSC : Lille compte déjà deux absents contre le RC Strasbourg

Publié par ALEXIS le 04 octobre 2022 à 03:15

La défaite du LOSC à Lorient a irrité Létang et Fonseca, mais a aussi fait des victimes au sein de l’équipe, en vue du déplacement à Strasbourg.

LOSC : Bafodé Diakité et Angel Gomes suspendus à Strasbourg

Le président du LOSC n’est pas du tout content de son équipe et l’a fait savoir de vive voix au terme du match perdu face au FC Lorient réduit à 10 contre 11. Comme Olivier Létang, Paulo Fonseca était en colère après la défaite de son équipe (2-1) en toute fin de match. Après avoir exprimé leur mécontentement aux joueurs, le dirigeant de Lille OSC et son entraineur se sont immédiatement tournés vers le derby nordiste contre le Racing Club de Lens. Un match capital prévu le dimanche (20h45), en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Ils attendent une réaction immédiate du capitaine José Fonte et ses coéquipiers, au stade Pierre-Mauroy, face aux Lensois.

Pour ce match si important, Paulo Fonseca pourra compter sur deux joueurs-cadres de son équipe : Bafodé Diakité et Angel Gomes (9 apparitions chacun en L1). Le défenseur et le milieu offensif seront cependant forfait lors du déplacement à Strasbourg, le 14 octobre. Titulaire à Lorient dimanche dernier, ils ont écopé d’un carton jaune (le 3e en moins de 10 matchs) contre les Merlus, synonyme d’un match ferme de suspension.

La décision officielle de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP), attendue mercredi, devait prendre effet à partir de la semaine prochaine. Par conséquent, Bafodé Diakité et Angel Gomes seront disponibles pour le derby face au RCL, mais absents au stade de la Meinau en ouverture de la 11e journée du championnat, la semaine prochaine.

Fonseca pourrait faire confiance à Zedadka et Cabella

Pour compenser l’absence de Bafodé Diakité en Alsace, Paulo Fonseca pourrait titulariser Akim Zedadka sur le côté droit de la défenseur des Dogues. Sur le plan offensif, le coach du LOSC a le choix entre plusieurs joueurs, dont Rémy Cabella, pour suppléer Angel Gomes. Titularisé 3 fois seulement cette saison, le joueur arrivé libre du Montpellier HSC est une solution pour Fonseca, face au RCSA, s’il n’a pas de pépin physique dans 10 jours.