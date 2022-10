ASSE - GF38 : Les supporters au coeur du match nul

Publié par Dylan le 02 octobre 2022 à 12:06

ASSE - GF38 : Frustrés par le match nul (2-2) à domicile, les Verts n'ont pas vraiment été aidés par leurs supporters même si certains les remercient.

ASSE - GF38 : Batlles regrette le manque de soutien des supporters

Dominatrice dans le jeu, l'AS Saint-Etienne a longtemps cru tenir une victoire ô combien précieuse face au Grenoble Foot samedi. Après avoir été cueilli à froid à la 2ème minute par un but de Jordan Tell, le club ligérien a répondu par l'intermédiaire d'une superbe frappe victorieuse de Dylan Chambost et une tête d'Anthony Briançon. Deux buts, tous deux signés d'une recrue estivale.

Oui mais voilà : quelques minutes après une nouvelle énorme occasion stéphanoise, les Isérois ont égalisé à deux buts partout, scellant par la suite un match nul entre les deux équipes. Pour Laurent Batlles, coach des Verts, l'apport du douzième homme aurait aidé à conserver une victoire qui leur tendait les bras :

« Ma discussion avec les supporters ? Ça s'est très bien passé, ils voulaient me parler. Ils m'ont expliqué qu'ils étaient solidaires de l'équipe. Mais par rapport au fait qu'ils ne pouvaient pas rentrer leurs tambours, ils ont fait grève des encouragements. Je trouve cela dommage, je leur ai dit que l'on avait besoin d'eux »

Pour rappel, l'AS Saint-Etienne sortait de quatre matchs à domicile dans un stade vide, après avoir été sanctionnée pour les débordements qui avaient eu lieu lors du barrage retour dans le Chaudron contre l'AJ Auxerre en mai dernier.

ASSE - GF38 : Anthony Briançon remercie les supporters de leur venue

Paradoxalement, le solide défenseur et buteur samedi Anthony Briançon a lui salué l'apport du douzième homme, malgré une ambiance qui n'a pas été celle des grands soirs pour le retour des supporters à Geoffroy-Guichard :

« Les supporters nous ont énormément manqué pendant les quatre premiers matchs, cela fait beaucoup de bien pour nous. Ils nous ont poussé, ils ont été au top, on est aussi déçu pour eux de ce résultat »

Face à Grenoble, Anthony Briançon a inscrit son premier but de la saison. Malheureusement, cela n'aura donc pas suffi à donner une seconde victoire à domicile pour les Stéphanois cette saison, après celle acquise contre les Girondins de Bordeaux. L'ASSE se retrouve à nouveau dans la zone rouge à l'issue de cette dixième journée, et pointe désormais à la dix-huitième place à égalité de points avec le dernier Niort (8 points).