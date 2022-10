OGC Nice Mercato : Le Gym revient à la charge pour un grand talent

Publié par Thomas G. le 04 octobre 2022 à 22:21

Revigoré par l'arrivée imminente de Florent Ghisolfi, l'OGC Nice préparerait une nouvelle offre pour recruter une pépite ukrainienne cet hiver.

OGC Nice Mercato : Le Neymar Ukrainien intéresse toujours le Gym

Cet été, l'OGC Nice s’est montré très actif dans les derniers instants du mercato estival. Une stratégie qui a permis au Gym de recruter des joueurs d’expérience comme Kasper Schmeichel, Ross Barkley ou encore Aaron Ramsey. L’arrivée tardive des recrues niçoise a des conséquences, les Aiglons vivent un début de saison compliqué. Durant cette fenêtre des transferts, l’une des priorités de l'OGC Nice était de recruter un ailier et Sofiane Diop a été recruté. Le Gym souhaitait également engager Mykhaylo Mudryk, la nouvelle pépite du football ukrainien. Les Aiglons se sont heurtés à la fermeté des dirigeants du Shaktar Donetsk qui réclamaient 35 millions d’euros. Selon les informations du Sun, l'OGC Nice est toujours à la lutte pour signer le jeune ailier de 21 ans.

Deux mois après son été agité, le prix de l’ailier ukrainien a explosé, l’OGC Nice devra débourser 50 millions d’euros pour s’attacher les services de Mykhaylo Mudryk. Ce nouveau prix s’explique par l’intérêt du Bayer Leverkusen et d’Arsenal, mais surtout par les prestations du joueur en Ligue des Champions. L’international ukrainien a été étincelant face au Celtic Glasgow et au RB Leipzig pour aider son équipe à obtenir quatre points sur six. Prochain rendez-vous pour pour Mykhaylo Mudryk, le Real Madrid et le Santiago Bernabeu pour une nouvelle fois faire étalage de son talent.

OGC Nice Mercato : le projet Ineos totalement relancé ?

Le projet de l’OGC Nice vient de connaître un sacré coup d’accélérateur avec l’annonce d’une arrivée probable de Florent Ghisolfi. Le dirigeant lensois arrive en Côte d'Azur pour reprendre le poste de directeur sportif laissé vacant depuis le départ de Julien Fournier. Le travail effectué par Florent Ghisolfi a de quoi faire rêver les supporters niçois qui espèrent que le Gym va remonter au classement.

L’OGC Nice pourrait être l’un des acteurs majeurs du mercato hivernal, en plus de Mykhaylo Mudryk, les Aiglons veulent recruter un latéral gauche.